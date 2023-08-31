陸失業激增湧現「新台流」？海基會：協助案件仍以年長台商為主

▲大陸青年失業率激增。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸青年失業率攀升，傳出有不少赴陸發展的台灣青年也受到影響，甚至出現「台流」年輕化的「新台流」狀況。對此，海基會發言人蔡孟君表示，從他們協助處理的個案來看，尚難斷定有年輕化的趨勢，案件大宗仍屬年齡較長、患病，生活無法自理的國人。

蔡孟君提到，隨著大陸總體經營環境漸趨嚴峻，在陸經商失敗、謀職不順之國人數量日增，尤其是早年西進者，許多人在風光之餘未妥適維持家庭關係、未盡到照顧義務，以致晚年因年邁、罹病或經濟困頓，家屬不願或無力提供協助而乏人照料，甚至流落街頭，成為非典型就業的「滯陸國人」。

蔡孟君指出，滯陸國人並非都需要或願意接受協助，多半是健康出現問題，生活難以自理，才會向外界求援，或因被通報為社會問題而獲介入協處。

對於所謂「新台流」的問題，蔡孟君說，從海基會協處個案來看尚難斷定有年輕化趨勢，案件大宗仍屬年齡較長、患病、生活無法自理的國人。

蔡孟君解釋，近幾年有許多到大陸尋求發展機會的年輕人，有部分創業或就業狀況不順利，但仍選擇留在中國大陸等待其他的機會，沒有年老貧病無法自理生活的情況，這些人就不是需要介入協助的滯陸國人。

蔡孟君也強調，海基會接獲通報協處滯陸國人案件並不因對象或肇因而有所區別，依其問題與訴求，只要經研判屬合理、必要，即提供相關協助。