韓流賺翻了「台灣卻搞不出台流」？鄉民揭內幕：他們曾風靡全亞

▲韓流風靡全球。圖為韓團防彈少年團。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓流行娛樂產業在全球掀起熱潮，戲劇、音樂、綜藝節目等都相當受歡迎，形成一股不容忽視的「韓流」旋風。一名網友就好奇，南韓的人口只比台灣多一倍，為何韓流竟能席捲全世界這麼久，「為什麼台灣不能搞出『台流』啊？」文章曝光後掀起熱議，就有人指出「台流早就流行過了！」

原PO在PTT發文表示，看到南韓中央銀行透露，去年南韓影視產業為南韓帶來12.35億美元（約新台幣380億）的收益，創2006年以來新高，讓他相當疑惑，台灣也有許多影視人員在努力，且南韓人口約5100萬人，只比台灣多1倍，為何韓流能經營得這麼好，「為什麼台流始終搞不起來呢？有沒有八卦？」

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許多網友看到後紛紛指出，「2000年初那時候還沒有韓國，流星花園還風靡全亞，已經回不去了」、「台灣獨霸華語娛樂圈的榮光早已消逝」、「曾經有啊，不知道F4有多紅？東南亞朋友都看過流星花園還會唱主題曲」、「你知道飛輪海有多紅嗎？」「以前有啊，小虎隊紅到翻過去」、「台流過了啊，以前一堆紅遍東南亞」、「有啊，7、80年代，陸港馬都很喜歡台星啊」。

還有人感嘆，「有啊，2000年左右，但是全都前進中國」、「2000年左右有，但大概是短視近利沒搞好」、「都去中國啦」、「厲害的都去中國」、「沒野心，只想賺中國的快錢」。不過也有人指出，台灣現在還是有不錯的作品，「想見你在韓國很紅啊」。