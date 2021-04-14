「滯陸台流」成兩岸負擔　國台辦：不符事實

▲台灣人赴海外打拼，尤其以中國大陸為多，但多年來也有不少人因發展失利，老年生活出現問題。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

有媒體近日引述海基會統計數據，指稱近年高齡貧病、滯留中國大陸的「台流」，被大陸遣送回台人數創新高，是兩岸社會的另一個負擔。大陸國台辦發言人馬曉光14日對此表示，這不符合事實，強調多年來大陸秉持「兩岸一家親」的理念，解決兩岸交往中衍生的問題。

馬曉光說，對於「少數台胞」因疾病、證件或其他個人原因在大陸受困滯留，大陸有關部門和地方一直十分關心，積極給予醫療救助和生活照顧。

他表示，個別「台胞」根據自己的意願和實際情況選擇返台，是他們的權益。大陸在協助聯繫其台灣家屬或安置機構、安排送返等方面也作出積極努力，希望他們回台後能夠得到妥善照顧。

據海基會統計，2010年至2015年期間，每年台流回台人數約20件，2018至2019年，該數字提升到每年約50件；去年於疫情的背景下，該一數據不減反增，達到總數約80件，創下高峰。這些西進不利的台灣人，被海基會稱為「滯陸國人」，多數在珠三角、長三角這些早期較多台商投資的地區。

《財訊》雜誌報導還說，過去大陸台辦資源多，有些地方會提供這些台流基本生活費，但隨2016年後政策改變，台流被視為負擔，想辦法讓他們回台，但回台後，也會面臨家人是否願意接納、如何在台生活，以及是否由社會局協助安置，以納稅錢支出的問題。

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