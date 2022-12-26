　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

赴陸失敗的「滯留台人」倍數暴增！海基會：今年已協助接回80人

▲鄭州富士康航空港區受新冠疫情影響，部分員工選擇返鄉。（圖／CFP）

▲疫情、封控重創大陸經濟，也導致許多赴陸發展的國人陷入困境。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

海峽交流基金會秘書長詹志宏26日赴立法院內政委員會報告今年工作成果，報告書內容提到，海基會今年以來協助接回80位因經商失敗滯留大陸，或罹患重症無力負擔醫藥費的國人。值得注意的是，海基會2021年協助接回的滯陸國人為46位，等於今年幾乎是「倍增」。

海基會在報告書中提到，若干國人赴大陸因經商失敗導致生活困頓、滯留當地流落街頭或罹惠重症無人照料、也無力負擔醫藥費，新冠疫情發生以來，海基會接獲通報個案數量有大幅增加的現象。根據海基會統計，今年一月迄今已接回國人80位，尚在聯繫安排中還有11位。

▼海基會秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

▲▼海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

海基會指出，海基會接獲通報後，一方面洽請當地大陸台商協會了解當事人情況及所需協助事項，除即時給予關懷與照護外，也由台商協會協調當地政府部門提供必要的生活及醫療協助。

海基會還說，當事人若有返台意願且身體健康狀況符合搭機條件者，在台商協會及本會全程專案協助下，協助當事人辦理代購機票、辦理證照、代辦出入境通關檢疫，以及代訂防疫旅館等事宜。

事實上，根據海基會數據，2015年之前，海基會協助處理的滯留大陸國人案件數每年平均才10多件，直到2018年才突然暴增至48件，2021年也協助接回了46人，今年（2022年）情況更嚴重，至9月份就已經接回了44人，到12月底更是直接飆升至80人。

另外，陸委會從去年開始，給予海基會額外的專案補助預算，用於防疫期間相關服務案件增加的支出，包含防疫旅館、防疫計程車、急難救助費用等，對協助滯陸國人返台有很大的幫助。

對於相關經費會否要求當事人償還，詹志宏先前曾解釋，若家屬很明確表示後續無力償還，那他們會協調縣市政府還有社政部門協助，以「借支」方式處理，暫時無法償還也沒關係，海基會將負擔其中一部分。

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠區疫情。（圖／視覺中國）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
IKEA新開幕炸人潮！　從賣場排到戶外
快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部
快訊／英系立委串聯呼籲　全民普發「現金1萬元」
明年補班6天！「公司發1問卷」他氣炸　一派人逆風喊：最爽了
快訊／北韓入侵領空！　南韓仁川、金浦機場「飛機暫停起飛」
小黑狗死狀曝！遭獼猴「麵條般拉長」斷脊椎　5天內活活餓死
快訊／北韓無人機侵犯領空！南韓戰機緊急升空　準備擊落　
狂發「確診者補助」簡訊！　台人被騙6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

赴陸失敗的「滯留台人」倍數暴增！海基會：今年已協助接回80人

北京大爆炸「碎屍雨」狂下！2萬人瞬間一絲不掛　謎底400年未破

16歲弟遭學生會體罰！跑一節課崩潰「4F墜下」…原因竟是一通電話

陸景區「人擠人」畫面曝！女遊客看傻眼　員工：有十幾萬人

陸國產大型客機C919交付東航後　開啟100小時驗證飛行

高中老師上課誤放「大尺度鹹濕對話」　學生瘋傳截圖！下場慘了

前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

陸疫情狂燒！特斯拉上海工廠被爆停產　公司回應：人員休整

慶祝「急診突破200萬人」！浙江一醫院大螢幕報喜　惹民怨急撤下

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

赴陸失敗的「滯留台人」倍數暴增！海基會：今年已協助接回80人

北京大爆炸「碎屍雨」狂下！2萬人瞬間一絲不掛　謎底400年未破

16歲弟遭學生會體罰！跑一節課崩潰「4F墜下」…原因竟是一通電話

陸景區「人擠人」畫面曝！女遊客看傻眼　員工：有十幾萬人

陸國產大型客機C919交付東航後　開啟100小時驗證飛行

高中老師上課誤放「大尺度鹹濕對話」　學生瘋傳截圖！下場慘了

前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

陸疫情狂燒！特斯拉上海工廠被爆停產　公司回應：人員休整

慶祝「急診突破200萬人」！浙江一醫院大螢幕報喜　惹民怨急撤下

蔡英文多一點民間行程　人民感受更不同

台中88歲騎士閃違停！撞公車險遭輾　乘客：碰一大聲我以為做夢

友人借365元沒還！他問1句話被嗆「你很急嗎一直要」...網看傻

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

半夜把老婆忘在路邊！男開車一人離開　讓她狂走20km求援

窗外2支電塔怕爆！他揭這裡「整座變電廠」加持房價：2000萬搶著買

宋逸民為何謊稱「擦肩太魯閣慘劇」？前教友爆：他說這樣更多人看演唱會

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

過期烏骨雞賣全台！「丟給豬吃」想滅證　立崧食品負責人遭起訴

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

大陸熱門新聞

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

陸景區人擠人畫面曝！員工：有十幾萬人

高中老師上課誤放「大尺度鹹濕對話」

北京最神秘大爆炸！2萬人瞬間全身赤裸

慶祝急診突破200萬人！浙江一醫院大螢幕報喜

特斯拉上海廠爆停產　公司回應了

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

「我雞雞翹起來了」　老師上網課被兒子亂入

恐怖！兵馬俑剛挖出竟是「血腦袋」

疫情攻陷央視？康輝罕見連6天播報

16歲弟遭學生會體罰後4F墜下！原因竟是一通電話

北京殯儀館變24小時　火化仍要排2周

2歲童被當公主養！就醫才知「有長GG」

更多熱門

相關新聞

批彭蔭剛「屠夫之子」　王定宇挨告不認罪

批彭蔭剛「屠夫之子」　王定宇挨告不認罪

海基會董事彭蔭剛今年7月在報紙刊登半版廣告，擔心美國眾議院議長裴洛西訪台可能會讓兩岸關係「擦槍走火」，民進黨立委王定宇PO文怒批彭是「屠夫之子」、「中共應聲蟲」等語，遭彭控告涉犯加重誹謗等罪嫌，王定宇今到台北地院出庭不認罪，強調對事不對人、史料與判決記載彭父彭孟緝被稱為「高雄屠夫」，彭的律師反擊王用無關的資料做人身攻擊、以羞辱方式煽動仇恨，法官諭知辯論終結，訂於明年（2023年）元月18日上午9點30分宣判。

陸防疫轉向快封快解　許勝雄：對台商有很大紓解

陸防疫轉向快封快解　許勝雄：對台商有很大紓解

海基會祕書長：陸強調兩岸融合　要讓人民有正常往來

海基會祕書長：陸強調兩岸融合　要讓人民有正常往來

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

滯台土耳其男擺攤籌機票錢　她曝心酸對話

班機故障70人滯留金門　立榮1罐八寶粥讓旅客傻眼

班機故障70人滯留金門　立榮1罐八寶粥讓旅客傻眼

關鍵字：

滯留台流海基會

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面