赴陸失敗的「滯留台人」倍數暴增！海基會：今年已協助接回80人

▲疫情、封控重創大陸經濟，也導致許多赴陸發展的國人陷入困境。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

海峽交流基金會秘書長詹志宏26日赴立法院內政委員會報告今年工作成果，報告書內容提到，海基會今年以來協助接回80位因經商失敗滯留大陸，或罹患重症無力負擔醫藥費的國人。值得注意的是，海基會2021年協助接回的滯陸國人為46位，等於今年幾乎是「倍增」。

海基會在報告書中提到，若干國人赴大陸因經商失敗導致生活困頓、滯留當地流落街頭或罹惠重症無人照料、也無力負擔醫藥費，新冠疫情發生以來，海基會接獲通報個案數量有大幅增加的現象。根據海基會統計，今年一月迄今已接回國人80位，尚在聯繫安排中還有11位。

▼海基會秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）



海基會指出，海基會接獲通報後，一方面洽請當地大陸台商協會了解當事人情況及所需協助事項，除即時給予關懷與照護外，也由台商協會協調當地政府部門提供必要的生活及醫療協助。

海基會還說，當事人若有返台意願且身體健康狀況符合搭機條件者，在台商協會及本會全程專案協助下，協助當事人辦理代購機票、辦理證照、代辦出入境通關檢疫，以及代訂防疫旅館等事宜。

事實上，根據海基會數據，2015年之前，海基會協助處理的滯留大陸國人案件數每年平均才10多件，直到2018年才突然暴增至48件，2021年也協助接回了46人，今年（2022年）情況更嚴重，至9月份就已經接回了44人，到12月底更是直接飆升至80人。

另外，陸委會從去年開始，給予海基會額外的專案補助預算，用於防疫期間相關服務案件增加的支出，包含防疫旅館、防疫計程車、急難救助費用等，對協助滯陸國人返台有很大的幫助。

對於相關經費會否要求當事人償還，詹志宏先前曾解釋，若家屬很明確表示後續無力償還，那他們會協調縣市政府還有社政部門協助，以「借支」方式處理，暫時無法償還也沒關係，海基會將負擔其中一部分。