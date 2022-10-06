赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

▲海基會副董事長兼秘書長詹志宏。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣人赴陸發展遭遇失敗，淪落街頭又無力返台，只能滯留大陸的，在台商圈內被稱為「台流」。海基會副董事長兼秘書長詹志宏6日上午表示，近年國人在中國大陸生活遭遇困難，要求海基會協助接返的人數暴增，去年接回了46人，今年截至9月也已經接回了44人，其中很多都是貧病交迫的。

詹志宏上午赴立法院內政委員會報告業務概況，他提到，最近幾年國人在中國大陸因經商失敗等原因，遭遇生活貧困、流落街頭或是重病無人照顧的相關通報大增。

詹志宏說，其中，要求海基會幫忙接返的人數更是在前年開始暴增，2021年接回了46人，今年截至9月份也已經接回了44人，「雖然都是40幾個人而已，但這些人的狀況都是貧病交迫，所以我們都非常小心謹慎在處理。」

▼部分國人在大陸發展失敗，請求海基會協助返台。（圖／CFP）



詹志宏解釋，海基會接獲相關通報後，會請大陸當地的台商協會先幫忙了解當事人的情況，及給予關懷與照顧，並請台商協會協調當地政府提供必要的生活及醫療協助。

詹志宏還說，若當事人有意願返台，海基會也會幫忙協助其在台家屬，並與台商協會合作，協助當事人辦理證件、代訂回台機票、代訂防疫旅館等。

另外，陸委會從去年開始，給予海基會額外的專案補助預算，用於防疫期間相關服務案件增加的支出，包含防疫旅館、防疫計程車、急難救助費用等。詹志宏提到，這些費用對於協助滯陸國人返台有很大的幫助。

對於相關經費會否要求當事人償還，詹志宏說，如果家屬很明確表示後續無力償還，那他們會協調縣市政府還有社政部門協助，以「借支」方式處理，暫時無法償還也沒關係，海基會將負擔其中一部分。

事實上，根據海基會的數據，2015年之前，海基會協處返台的件數每年平均才10多件，從2018年起突然暴增至48件，為2016年的兩倍，之後件數也持續居高不下。