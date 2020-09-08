拒絕寄生韓流！電影人盼引進國際人才　助台流登亞洲文創風口

▲經濟部修法下架愛奇藝等大陸OTT。（圖／記者許力方攝）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

為圍堵陸資影音平台來台，國家通訊傳播委員會（NCC）祭出專法，然而，此法上路是否就能抵擋「文化入侵」，就能讓台灣影視產業迎來春天？電影工作者黃煒哲認為，最大挑戰在於，台灣的創作相對單一，不過，受到外部因素影響，台灣正處於亞洲內容、華語影片的風口，應該開放國際人才來台，搶佔紅利推廣台流。

經濟部與NCC聯手，限制以代理商模式在台經營的大陸OTT，其中一個理由是認為平台上雖有台劇，但台灣創作方為了上架，恐怕得面臨內容審查、自我審查，不但扼殺創作自由，更擔心成為對岸的宣傳窗口，「文化入侵」的白手套、代理人。

▲有電影人認為台灣正站在華語甚至亞洲影視文創產業風口。（圖／達志示意圖）

對於下架大陸OTT的影響，電影工作者黃煒哲向《ETtoday新聞雲》分析，下架之後，等於回到沒有愛奇藝之前，「在那個階段，台灣的創作其實也偏低，創作出來的作品種類單一，不夠多元」。他認為，雖然台灣在藝術片、社會寫實的故事非常成熟，但影視創作需要走向更多元環境，還有類型化的創作環境，像動作片、恐怖片、歷史題材等。

黃煒哲坦言，雖然政府下架大陸OTT是擔心內容限縮，實際上，大陸內部的創作環境也遇到瓶頸；至於香港，大部分電影的人才都因為一腳在大陸，所以港片越來越少有好的表現，「排除香港、大陸，台灣自然上到風口，有好的創作環境，政府應該支持產業，文化走出去，對國人的自信提升才是真的提升。」

▲大陸電影《流浪地球》劇照。（圖／Netflix提供）

在北京從事電影工作，來自香港的Amanda也抱持類似看法。她認為，北京對影視創作主題有特定標準，而香港，在港區國安法頒布實施後，也可預見未來的創作空間會被限縮，「政府介入文創產業的發展，只會越來越深」。

Amanda表示，香港電影圈的朋友都說已經到了選擇的關鍵點，是要放棄創作生活，還是到下一個地方創作，「於是有人到大陸、到新加坡、到美國。」她認為，台灣應該爭取海外的文化產業工作者到台灣，或許能夠讓文創產業的發展，帶動文化自信增長，進軍國際。

▲台劇《我們與惡的距離》團隊在金鐘獎頒獎典禮合影。（圖／ETtoday攝影中心）

對於文化輸出，黃煒哲則認為，台灣的類型片若能出國較量，到亞洲、到Netfilx去較量，也就代表台灣的故事走出去，台灣的精神自然而然能走出去，「美國就是透過影視作品輸出美國價值、美國文化，相比到處辦博覽會、活動等，文化自信跟文化輸出，品質提升跟內容多元化才能讓世界看到台灣存在。」

事實上，撇開美國不談，和台灣同處亞洲的南韓，近年影視產業的品質提升也是有目共睹，「韓流」不僅席捲亞洲，連歐美也不例外。

財團法人國家政策研究基金會指出，南韓早在1994年就決心推動文化產業，全因為當時的總統金泳三出席一場國家科學技術諮詢會議，得知電影《侏儸紀公園》一年賺進8億5000萬美元，這個數字相當於當時南韓汽車出口150萬輛產生的收益。

▲韓劇《屍戰朝鮮》特效讓觀影者印象深刻。（圖／Netflix提供）

南韓文創產業的推手，莫過於「文化產業振興院」，他們認定的文創產業共有出版、電視、廣告、遊戲、電影、音樂、漫畫及動畫片等10種，經過多年發展，南韓文創產業的產值幾乎可與半導體梯匹敵。

為了效法南韓打造「韓流」，政府在去年上半年成立「文化內容策進院」，希望透過政府輔導，將台灣品牌拓展到海外。然而，要如何打造台灣特色的「台流」，而不光是「寄生韓流」，政府仍需跳脫傳統思維，也就是發補助，不輔導。

黃煒哲以南韓的特效公司為例，一旦接到海外訂單，政府會再加碼補助，刺激競爭、提升品質。此外，台灣也應發揮多元市場的優勢，擁抱更多國際人才到台灣共同創作，「香港沒有好的環境，他們是不是願意過來？帶著台灣人共同創作，創造新的華語時代。若沒有注入新的元素，市場還是那個市場。」

他認為，只有讓國際上，各種環節的文創工作者到台灣工作、發展，刺激本土文創產業，才能讓從根本改變台灣文創的國際品質，「引進他們，協助台灣文創產業走出去。」

▲北京管制影視文創題材，可成為台灣影視產業的契機。（圖／記者曾俊豪攝）