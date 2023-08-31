花萬元找妹破處！單身哥爽1周後…「癢紅腫」崩潰：後悔了





▲原PO後悔花錢破處。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「快30歲了，但一直沒嘗過做愛的感覺。」一名男子表示，日前他花了萬元找茶妹「破處」，沒想到過了一個禮拜，下體開始泛癢、紅腫，忍不住懊悔，「怎麼辦？要不要去看醫生，如果檢查出什麼……我後悔嫖妓了」，話題引發眾人議論。

一位男網友在Dcard匿名發文，「嫖妓的後果與心得....」，「事情是這樣的，我單身了8年，目前快30歲了，但一直沒嘗過做愛的感覺」，於是就挑了一個長得不錯的茶妹，花了1萬多塊，抱著好奇心去開房，無比緊張地等了1個多小時，妹妹就來了。

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原PO表示，因為是第一次，前戲都是女方指導，雙方都脫光後，本想服務女生，可他一接近對方私密處就傻了，「她下面好臭，明明長得超正的，我試著舔一下，差點沒把午餐吐出來。」不敢明說的他，只能轉移話題，「我就說，不然直接進去好了。做完後我算是愉快的回到家裡，慶祝我破處了。」

▲原PO被女方的私密處臭味嚇到。（示意圖／記者周亭瑋攝）

沒想到過了約一個禮拜，他突然下體很癢，還有點紅腫，開始後悔花錢破處，「要不要去看醫生，如果檢查出什麼……」貼文一出眾人都傻眼，「開局即結束」、「請問您是否沒有戴套，假設沒有，那務必務必記得立刻全餐檢查」、「單身就單身，沒什麼好丟臉。去嫖萬一得病，人生不就完蛋。」

不過，事後原PO更新後續，說他還是有去看醫生，「醫生說感染而已，好險什麼都沒中，不幸中的大幸。」其他網友則紛紛留言，「一萬可以買超級好的情趣用品欸！安全又比真人還爽」、「這篇文章心情起伏真大」、「喝茶戴套，避免唾液體液接觸，開局先來個全身消毒，所以你花錢要防這些，不如買個飛機杯。」