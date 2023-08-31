與激似張軒睿男網友約會！他突「跳進草叢抓青蛙」...妹子看傻眼

▲女網友分享認識一名男網友長相如男星張軒睿，沒想到約出去後卻成為她2023年最荒謬的一天。（圖／翻攝自張軒睿臉書、CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名網友分享朋友的最爛約會經驗，透露認識到一名網友長相帥如男星張軒睿，因此在聊半個月後約出去看電影，沒想到對方臨時提議去山上，當女網友以為是浪漫看夜景，但到了山上卻「畫風突變」，讓她回家後封鎖對方，並認為是一次最爛約會經驗。

網友在DCARD以「被朋友鞭到歪掉的約會經驗⋯」為題發文，表示自己的朋友在臉書上認識到一個帥哥，她認為對方長得像男星張軒睿，因此被吸引甚至在聊天後約出去，沒想到卻是她25年來最瞎約會經驗。

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她透露，男網友是個熱愛爬蟲動物的男子，養了許多蛇、蜥蜴等動物，在聊天過程中，對方甚至會拍下家中稀有動物傳給她，但卻在對方看過後收回，怕女方去跟別人說他有養這些動物，這也讓女網友覺得對方有點奇特。半個月後對方邀她看電影，她答應赴約，豈料當天下午男子突問「妳要跟我去山上嗎？」男方臨時改提議去山上，這讓女網友想說應該是浪漫夜景行程，沒想到卻讓她相當無言。

▲長得像張軒睿的男網友提議去山上，然後就開始忘情抓青蛙與蝸牛。（圖／CTWANT提供）

她表示，剛開始以為是浪漫夜景行程，沒想到對方卻表示要去抓鍋牛、青蛙，女網友想說是開玩笑，男方還強調「抓個幾隻就好，而且那天稍早有下雨，很快就可以抓完」，女網友心想可能是抓完會去別的地方，沒想到男網友不只認真是去蟲，還找了兩個朋友一起。

女網友跟三個陌生人去荒郊野外，讓她瞬間相當害怕，甚至立刻叫朋友和她開手機定位，結果女網友到了山上後完全多慮了，男網友的兩個朋友是戴眼鏡、揹背包，長得像「晚上會拿十隻手機出現在大安森抓寶可夢的類型」，甚至三個男生還認真抓起昆蟲。

女網友崩潰表示，一路上真的很暗不知道踩死幾隻大蝸牛，「你能想像張軒睿跳進草叢裡抓青蛙嗎？最後放棄掙扎，兩小時的行程幾乎沒說過一句話，就這樣默默看他們在那邊抓蛇抓青蛙抓各種蟲。」女網友也表示，這是她2023年最荒謬的一天。

不少網友回應，「感覺對方很單純耶」、「長得像張軒睿可以原諒拉」、「反正妳也不怕蟲，妳就先在一起再改變他」、「其實有自己興趣的男生不錯啊，至少他沒回時，妳知道他可能在抓昆蟲」。

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