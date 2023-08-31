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趁女友睡著「拿手機轉帳3萬」 ！他被抓包還不認：一起去報案

原PO帳戶少了3萬元。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO帳戶少了3萬元。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前幾天發現帳戶少了3萬元，但她並沒有轉帳給任何人，紀錄卻顯示不認識的帳戶，打電話到郵局詢問，收款帳戶的名字居然就是自己的男朋友，原來男友半夜趁她睡著時，轉了3萬元到帳戶裡，而且一轉完就立刻領錢，她事後詢問男友，對方甚至還不承認。

原PO在Dcard上發文，前幾天發現帳戶少了3萬元，辛苦賺來的錢突然消失，「明明沒有轉帳，卻轉了給不認識的人」，打電話詢問郵局，人員怕她帳號被盜，告知了收帳的帳戶名字+縣市，沒想到收款人居然是自己的男友，「郵局的人說，轉過去馬上就領掉了」。

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原來男友趁原PO半夜睡著時，偷偷用手機轉帳3萬元，愛面子的男友起初還不承認，甚至還說一起警局報案，「根本不是我，我晚上根本沒有出去」，後來原PO直接攤牌，已經得知真相了，希望男友可以誠實面對，男友才承認。

原PO表示，如果男友有困難一定會幫忙，「但是這種用偷轉帳的，是真的當我笨蛋，還是怎樣？」男友解釋最近手頭有點緊，愛面子不想讓她知道，「想讓我覺得他可以養我、照顧我，近期只是領我的錢來照顧我…想問你們會原諒嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「什麼男朋友？他現在是被告」、「清醒一點，這是犯罪欸」、「他也同意報案，那就不要讓他失望，沒有原諒的必要，現在妳還能氣他，原諒之後再被偷錢，那妳也只能氣自己」、「妳還想要原諒他？再被轉個十萬好了」、「他還死不承認，直接分手+報警了」、「沒錢就算了，偷錢這種妳也留著當寶」。

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