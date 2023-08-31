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社會 社會焦點 保障人權

少女遭4女扒衣甩巴掌　施暴者父親竟嗆：是她太白目亂講話

▲▼「被打的太白目」　南寮霸凌少女父親說話了：敢動我女兒…。（圖／翻攝網路）

▲新竹南寮地區29日發生群體霸凌。（圖／翻攝黑色豪門企業）
記者陳凱力／新竹報導

一名高中少女因為一件500元的吊帶褲遭到友人集體霸凌，將近5分鐘的影片裡，被害人被多人圍住，坐在地上瑟瑟發抖，一手遮住上身、一手遮擋不斷朝她揮來的巴掌。事後新竹市警方傳喚相關11人到案，一名疑似施暴者父親更跳出來發出聲明，跟網友嗆聲，如果敢動自己女兒，一定會把他們抓出來。

霸凌的導火線是一件500元的吊帶褲，施暴者聲稱被害少女將向她借的吊帶褲弄壞了，要求賠償5000元，被害少女還不出來因此被霸凌。之後隨著霸凌少女的父親聲明，這起霸凌的始末也漸漸完整。

▲▼「被打的太白目」　南寮霸凌少女父翻攝網路）

▲疑似霸凌少女之一的父親上網發表聲明。（圖／翻攝網路）

霸凌少女的爸爸說，被打的少女因為太白目才會挨揍，譴責網友不瞭解前因後果就站隊，還嗆聲「你們感(敢)動我女兒一根寒毛，我每一個我都會把你們抓出來，我就不相信，現在的屁孩會有什麼作為，有本事直接來找我，外面打聽一下，我在找人沒有我找不到了(的)」。

據了解，500元的吊帶褲只是壓垮駱駝的最後一根稻草，被害少女A與當天施暴的幾人都是舊識，A女長期拖欠2、3000元的債務，不管是口頭催債或是LINE問還錢都被無視，加上A女的態度，才讓幾人火大。

去年升高一的A女開學沒多久就休學，中輟至今， 4個打人的少女則分別屬於不同學校，其中「主打」少女B與少女C都是今年升高一的新鮮人，29日兩人結束新生訓練，還沒正式上課，就相約南寮去了。

▲▼「被打的太白目」　南寮霸凌少女父翻攝網路）

▲500元的吊帶褲是壓垮駱駝的稻草，實際上幾人有債務糾紛好一段時間。（圖／翻攝網路）

B、C女確認A女當時與友人正在南寮，兩人發出通知給其他人，一行人陸續抵達會面，起先幾人只是口頭爭執與追債，疑似被害少女的態度終於惹毛眾人，少女B忍不住出手教訓對方。

當時與A女同行的友人也被當場嚇到，不敢落跑但也不敢出手阻止，一場鬧劇就此展開。霸凌儀式結束後，其中一人把過程發布限時動態炫耀，被熱心的網友截下PO網，整起事件才曝了光。

幾個年輕人仗著人多勢眾又氣盛，一發不可收拾，4名少女輪番上陣對A女拳打腳踢，施暴群中4個動手、3個錄影的直接加害者都是未成年，另外2名從旁助陣叫囂的則已經成年，加上少女A的友人，一行11人通通被警方傳喚，訊問後移送地檢署偵辦。

這起少女霸凌引起網友熱議，一面倒譴責施暴者，其中一人的父親嚥不下這口氣，以一敵萬的氣勢上網開嗆。

整起霸凌沒有贏家，不只霸凌者與被害者恩怨情仇，還有北部幾間學校都無辜中槍，某學校因為制服太相像被點名「出來面對」，有學校是學生根本才報到，還沒正式上過一天課就要出面善後，還有學校只是其中一人「曾經就讀過幾個月」也要面對非議。

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