驚悚片！騎士遭撞「嵌入」貨車車尾慘死　目擊者狂喊：黏住了

記者陳凱力／新竹報導

新竹市林森路今(17)日午間發生一起重大車禍，一名騎士遭疾駛的小客車追撞，夾在前方卸貨的貨車車尾，騎士傷勢非常嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。

育英里里長溫承杰的辦公室正好在案發地點斜對面，他還原現場情形說，卸貨的貨車當時就在林森路上的這間洗腎中心前方上下貨，司機在車尾放上三角錐，而肇事的小客車從中華路左切入林森路，與中華路反向右轉進林森路的騎士剛好併行，但小客車車速非常快，直行時撞上前方的機車，機車一路被小客車往前推進貨車車尾。

因失去控制，小客車帶著機車一路向前往前推了約20公尺，最後在卸貨貨車的車尾卡進去才停住，整個過程幾乎一瞬間，騎士當場失去意識。

▲新竹市林森路今日午間發生一起重大車禍。（圖／讀者提供，下同）



里長說，當時汽車幾乎是將機車直接「嵌入」貨車車尾，現場民眾根本無法將之分開，一旁民眾不斷喊「黏住了、黏住了、快叫救護車」，當時騎士完全失去意識，洗腎室裡的人員看到，也趕緊出來幫忙CPR。

騎士的下半身卡在貨車裡，洗腎室人員只能對著騎士露出來的上半身施作CPR，直到119人員抵達後接手，但是騎士卡在車尾脫困困難，現場人員花了半小時左右才將他救出，由119送往醫院急救。

現場目擊者也表示，肇事的小客車車上有兩人，其中副駕駛趁著警方抵達前已經逃逸，車內疑似發現毒品，但詳情警方還在調查中。

▲▼騎士從中華路右轉林森路(紅線)與中華路左切進林森路的小客車交會(藍線)，之後遭小客車一路往前推進貨車車尾(綠虛線)。（圖／上：翻攝google、下：讀者提供）

▲▼騎士被卡在貨車車尾，119人員動用機具花了半小時左右才將他脫困。