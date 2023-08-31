為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女：我知道我錯在哪啊

▲新竹少女遭霸凌圍毆。（圖／黑色豪門企業）

記者葉國吏／綜合報導

新竹驚傳少女被霸凌，甚至還被強行脫衣、圍毆，影片被上傳網路後引起網友怒氣，紛紛肉搜加害人資料。其中有人找到一位加害少女的臉書私訊，而當事人的回應更讓網友生氣。

臉書社團《黑色豪門企業》日前貼出一段霸凌影片，一名女學生疑因金錢糾紛遭友人包圍，幾名女學生輪流出腳踹、對她掌摑，一旁還有不少男學生，而被害少女露出上身一手遮住重點部位、一手不斷用手保護自己不被摑掌，神情慌張，身體隨著施虐者的攻擊坐在地上不斷變換方向。

女學生被霸凌的過程遭施暴同夥拍下，並上傳臉書限時動態，29日起在臉書《黑色豪門企業》及網路上流傳。影片中，一旁男女仗著人多勢眾，一邊嘻笑一邊罵髒話，其中2名女生不斷對被害人掌摑、狠踹、拉頭髮，還有人出言提醒「不要打頭」。

據了解，被霸凌的女學生因向女性友人借了一件約500元的吊帶褲，不料對方指控她把吊帶褲弄壞，要求賠償5000元，結果女學生因為還不出錢才被殘忍對待。

▲網友私訊加害少女之一。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後引發網友怒火，紛紛肉搜影片中加害者的資料，其中有人找到加害女子的IG，並私訊對方，但對方否認有動手。

從網友貼出的私訊截圖可以看到，對方先是否認有動手，但網友說「我有說你打人家嗎？你在旁邊跟那妹妹講那些話，是不是就是幫兇？你到底有沒有知道自己錯在哪？」加害女子則回「我知道我錯在哪啊，我們最後也是幫她把東西收乾淨。」

網友見狀回覆「這樣就夠了？」加害女子「我們當然也知道這樣不可能挽回他的傷害啊。」最後網友直接怒回「你覺得我打了你，然後幫你把衣服穿好，這樣就是道歉了嗎？」至於其他加害人的IG也都被公布帳號，但皆已經關閉或是設為私人。