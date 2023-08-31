　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女：我知道我錯在哪啊

▲▼弄壞500元吊帶褲賠5000　少女遭群霸：上衣失蹤連環摑掌。（圖／黑色豪門企業）

▲新竹少女遭霸凌圍毆。（圖／黑色豪門企業）

記者葉國吏／綜合報導　

新竹驚傳少女被霸凌，甚至還被強行脫衣、圍毆，影片被上傳網路後引起網友怒氣，紛紛肉搜加害人資料。其中有人找到一位加害少女的臉書私訊，而當事人的回應更讓網友生氣。

臉書社團《黑色豪門企業》日前貼出一段霸凌影片，一名女學生疑因金錢糾紛遭友人包圍，幾名女學生輪流出腳踹、對她掌摑，一旁還有不少男學生，而被害少女露出上身一手遮住重點部位、一手不斷用手保護自己不被摑掌，神情慌張，身體隨著施虐者的攻擊坐在地上不斷變換方向。

女學生被霸凌的過程遭施暴同夥拍下，並上傳臉書限時動態，29日起在臉書《黑色豪門企業》及網路上流傳。影片中，一旁男女仗著人多勢眾，一邊嘻笑一邊罵髒話，其中2名女生不斷對被害人掌摑、狠踹、拉頭髮，還有人出言提醒「不要打頭」。

據了解，被霸凌的女學生因向女性友人借了一件約500元的吊帶褲，不料對方指控她把吊帶褲弄壞，要求賠償5000元，結果女學生因為還不出錢才被殘忍對待。

▲▼少女因500元遭扒光上衣凌虐。（圖／翻攝臉書）

▲網友私訊加害少女之一。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後引發網友怒火，紛紛肉搜影片中加害者的資料，其中有人找到加害女子的IG，並私訊對方，但對方否認有動手。

從網友貼出的私訊截圖可以看到，對方先是否認有動手，但網友說「我有說你打人家嗎？你在旁邊跟那妹妹講那些話，是不是就是幫兇？你到底有沒有知道自己錯在哪？」加害女子則回「我知道我錯在哪啊，我們最後也是幫她把東西收乾淨。」

網友見狀回覆「這樣就夠了？」加害女子「我們當然也知道這樣不可能挽回他的傷害啊。」最後網友直接怒回「你覺得我打了你，然後幫你把衣服穿好，這樣就是道歉了嗎？」至於其他加害人的IG也都被公布帳號，但皆已經關閉或是設為私人。

ET快訊
三颱共舞！「海葵西修」換北部注意　全台防5天大雷雨
為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女：我知道我錯在哪
快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火　倒臥地板送醫急救
海葵最快今變中颱　最新各國路徑曝
公關女強人深夜千字文控米其林名廚：在公益晚宴用最髒的英文罵我
全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火　倒臥地板送醫急救

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女：我知道我錯在哪啊

冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍

10年內累犯學不乖！冷血男酒駕撞死人跑超商買東西　裁定10萬交保

少女因500元遭扒光上衣凌虐　霸凌同夥拍影片還發限動炫耀

極度冷血！高雄男酒駕撞死人肇逃　竟開車到超商輕鬆購物結帳

詮華空拍機失控影片曝！衝出滑行道...13壯漢「手推飛機」救援

新北男遭2車「輾撞拖行」慘死！生前剛問加油站員工：能一起普渡嗎

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

83歲翁開車鬼切水泥預拌車　驚險瞬間曝！網諷：當機車鑽

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火　倒臥地板送醫急救

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女：我知道我錯在哪啊

冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍

10年內累犯學不乖！冷血男酒駕撞死人跑超商買東西　裁定10萬交保

少女因500元遭扒光上衣凌虐　霸凌同夥拍影片還發限動炫耀

極度冷血！高雄男酒駕撞死人肇逃　竟開車到超商輕鬆購物結帳

詮華空拍機失控影片曝！衝出滑行道...13壯漢「手推飛機」救援

新北男遭2車「輾撞拖行」慘死！生前剛問加油站員工：能一起普渡嗎

烏軍一場行動6飛官殞命！　俄本土遭最大規模無人機攻擊

台灣躲過一劫！　太平洋高壓「壓著蘇拉」大偏西

柯志恩：在野整合變整人　曝受郭台銘參選影響「關鍵點在9月」

奪男星螢幕初吻親7次！　她還原「嘴抖手抖」現場：很像是肉跟肉…

教授「躺著耍廢」買1檔　賺到一輛馬莎拉蒂

全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火　倒臥地板送醫急救

在韓國國內強烈反對聲中　赫伯羅德購買韓新遠洋遭排除

繼美國聯合航空之後　日本航空飛美國冬季班表也將增班

自帶「超強幫夫運」星座女Top 3 ！第一名同甘更能共苦　娶到就賺到

上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

社會熱門新聞

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

特斯拉男國道「解放雙手」！低頭猛看小說

小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊勸離婚賠慘

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

婦穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾死

新北男遭2車輾撞亡！生前問：能一起普渡嗎

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

即／新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

互開黃腔慘了！他性騷慘丟工作　她笑「種豬」賠5萬

男酒駕撞死人跑超商買東西　10萬交保

即／北市樹木又出事！30多歲女「捷運站旁」遭砸中送醫

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

更多熱門

相關新聞

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

臉書社團《黑色豪門企業》po出一段霸凌影片，一名女學生疑因金錢糾紛遭友人包圍，幾名女學生輪流出腳踹、對她摑掌，一旁還有不少男學生，而被害少女露出上身一手遮住重點部位、一手不斷用手保護自己不被摑掌，神情慌張，身體隨著施虐者的攻擊坐在地上不斷變換方向。

高中霸凌案！人本曝光內部問卷批荒謬

高中霸凌案！人本曝光內部問卷批荒謬

學生輕生校方：不算霸凌　市府說話了

學生輕生校方：不算霸凌　市府說話了

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐

台中高中生輕生案　重啟調查結果出爐

18年努力全毀！蘇聖芳控霸凌哭喊：誰能幫我

18年努力全毀！蘇聖芳控霸凌哭喊：誰能幫我

關鍵字：

霸凌

讀者迴響

熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

5歲童搭救護車途中出車禍！9歲姊姊遭撞亡

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

更多

最夯影音

更多
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行
北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面