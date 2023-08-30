豐原高中生輕生...校方「問卷決定」只是不當管教　人本怒：超荒謬

▲豐原高中輕生的甲生父親今天再度現身記者會，心碎地說，自己已經開了好幾次記者會，卻得不到真相。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市立豐原高中一名高中生，今年2月疑因遭教職員集體霸凌，在家輕生，猶如台版黑暗榮耀情節，前學務主任因涉案遭停聘，校方第二度的調查報告出爐，霸凌因應小組認定霸凌不成立，全案僅屬不當管教。對此，人本基金會痛批校方調查的依據之一，竟是發問卷問學生，涉嫌霸凌的教職員對甲生的管教是否合理？砲轟校方調查報告錯誤百出，方式與結論都讓人瞠目結舌。

今天該名男學生的父親現身記者會，心碎地說已經開了好幾次記者會，卻得不到答案，「只希望台中市教育局給我一個真相！」

▲人本基金會及民代痛批豐中學生輕生案調查，結果竟是「霸凌不成立」，相當荒唐。（圖／記者游瓊華攝）



人本基金會今天也首度披露校方發給校內學生的問卷調查報告，當中竟是用全校隨機抽樣的問卷調查，當中還刻意避開甲生班級，詢問學生們認為學務人員對甲生的管教是否合理，來決定甲生是否有受到霸凌。

人本砲轟問卷內容荒誕、離譜，質疑如果可以用問卷方式，由他人決定甲生是否受不當侵害，那麼之後的性平、霸凌調查根本不用其他調查程序，直接用問卷調查、多數決來決定受害人是否受到不當對待就好了呢？

市議員張家銨表示，看到學校霸凌調查小組最新的調查報告中，以「問卷調查」的方式，作為霸凌事實與否的判斷依據之一。但仔細看問卷的設計題目很明顯有引導作答的嫌疑，作答方式也沒有針對作答者有足夠的保護機制，在上對下的不對等關係中學生，又怎麼敢如實回答，這些疑點都是讓此份報告不被信任的證明。

市議員王立任表示，豐中對甲生短短時間內記了一支大過、4支小過、18支警告，但在調查報告中卻認為，學務人員對甲生無故意傷害之動機，完全在美化學務人員的行為。

豐原高中對此回應，因為霸凌案調查三位委員都是外聘，報告中有關於問卷等方式，都是尊重專業人士，強調整個調查學校沒有介入。