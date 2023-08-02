26歲女駕駛自撞國道護欄　拋出車外被輾死...2.4K外找到她！

▲26歲林姓女子開車自撞護欄，拋飛車道後又遭後車輾過。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道87.6K今(2)日凌晨發生一起離奇死亡車禍，一名林姓女駕因為不明原因自撞護欄，車輛撞擊翻轉時林女被拋飛出去，遭後方來車輾過慘死。離奇的是，救護人員抵達現場後，一度找不到駕駛，沿路搜尋後，才在距離事故地點2.4K的地方找到已死亡的林女，林女疑似被撞後卡在車底遭拖離現場，警方正在追緝肇事者，並釐清事故原因。

國道警方表示，2時2分於國道1號南向87.6公里處，發生1人死亡交通事故，一名26歲林姓女子駕駛自小客車行經該處，因不明原因自撞內側護欄，車輛翻滾時林女遭拋飛掉落於車道，遭後方不明車輛輾過後當場慘死，最後救護人員於90K處找到林女，而車輛則逆向橫停於外側路肩及外側車道間。

警方表示，本案詳細肇事原因已著手調查中，並積極調閱行經車輛行車影像，以及相關監視影像追查相關肇事車輛到案說明。同時也呼籲用路人，駕車時應依速限行駛，並繫妥安全帶，違反規定，處駕駛人3000元以上6000以下罰鍰。近日因颱風逼近經常有豪大雨發生，適當降速開車，以保持行車安全。

▲女子於87.6K處發生自撞，最後在90K處被找到。