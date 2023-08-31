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諷刺！蔡英文今頒國軍楷模獎　陸軍爆軍事訓練役20多人營內打群架

▲257旅發生軍事訓練役群架。（非當事人圖／記者林敬旻攝）

▲陸軍257旅發生軍事訓練役群架。（非當事人圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

軍人節將屆，國防部今（31日）上午舉行「民國112年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由總統蔡英文親頒國軍楷模等獎，但諷刺的是，位在嘉義的陸軍十軍團257旅傳出前天發生軍事訓練役男營內集體鬥毆，20多人涉嫌打群架。對此，十軍團回應，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯人員於當日即移送法辦，並召開懲評會檢討重懲。

據《菱傳媒》31日報導，257旅29日上午對軍事訓練役男進行3000公尺徒手跑步鑑測時，其中有2個連的役男在跑步時看不慣他連弟兄，在跑完步後互相開嗆，接著彼此撂人助陣，有20多位軍事訓練役男涉嫌打架。

對此，十軍團表示，轄屬257旅數名軍事訓練役男，29日上午於營內因細故致生肢體衝突，在場幹部立即向前制止，並嚴加管束。十軍團說，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯人員於當日移送法辦，並召開懲評會檢討重懲；另援引為例，通令各單位持恆引導官兵正向情緒管理及強化軍法紀教育，以端正軍風紀律。

針對表揚大會，國防部31日說，蔡英文親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎、推動全民國防教育考核績優評鑑、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等7類196個獎項，表揚官兵楷模及模範團體在戰演訓上卓越表現，並代表國軍向所有愛國家、挺國軍的社會賢達，表達敬意和感謝。

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