批美癡心妄想！　陸國防部談兩國軍事關係：對話不能沒有底線

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

時隔三年，中國大陸國防部今（31）日舉行實體中外記者會，外媒十分關心中美溝通機制何時恢復？對此，中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校指出，過去一段時間，美方對華無理打壓，與台灣發展軍事關係，如今美方指望一邊損害中國國家利益，一邊若無其事與中國軍隊開始交流，「完全是痴心妄想！」

外媒提問，「今年香格里拉對話會期間，中美防長未能舉行雙邊會晤，加之美軍方高層多次提出通話要求遭拒，輿論普遍認為中美兩軍交往處於中斷狀態，中方是否有計劃與美軍恢復交往，兩軍關係何時能恢復正常？」

吳謙首先回應，「中美兩個交往並非處於中斷，雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。必須承認，當前中美兩軍關係確實是存在不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成。

吳謙進一步說，一段時間以來，美方固守錯誤的對華認知，對華進行無理遏制打壓，粗暴干涉中國內政，援台武器，售台武器，與台灣發展軍事關係。頻繁出動海軍力量在中國周邊強化軍事挑釁，「美方拒不解除對中央軍委領導的無理制裁。在這種形勢下，中國軍隊理所當然要進行堅決反制。」

吳謙說，「我們常講溝通，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線。美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊若無其事地與中國軍隊開始交流就完全是痴心妄想。」

最後，吳謙說，中國有句話，「解鈴還還須繫鈴人。」我們要求美方切切實實拿出誠意，採取具體行動與中方相向而行，為兩軍關係成為政府創造條件