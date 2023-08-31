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恢復1年兵首批役男明年1/25入伍　國防部預告訓練強度較以往高

▲義務役役期2024年恢復1年後，首批役男將於1月25日入伍。（資料照／記者李毓康攝）

▲義務役役期2024年恢復1年後，首批役男將於1月25日入伍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

義務役役期恢復1年為國防部下半年重點主責項目，據掌握，首批（陸軍第2226梯）役男將於1月25日入伍。另國防部在報告中指出，義務役恢復1年後，規劃施以較以往強度較高的軍事訓練，以擔任守備任務為主，並支援軍事作戰及民防任務。

根據國防部31日送至立法院的「五年兵力整建及施政計畫報告」，義務役2024年元旦起調整為1年，國軍兵力結構將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成。志願役維持現行規模，並視敵情威脅及防衛任務實需檢討員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，加強現代化及實戰化作戰訓練；義務役則規劃施以較以往強度較高的軍事訓練，以擔任守備任務為主，並支援軍事作戰及民防任務。

報告中指出，綜合兵力制度調整，未來我整體國防，經打造以志願役為主的「主戰」部隊，負責保衛領土、領海安全；而以義務役為主的「守戰」部隊，負責國土守備、支援作戰、軍事與民間設施防護及協力民防工作。至於後備軍人為主的「後備」部隊及後備系統，則負責城鄉守備、支援主戰及守備部隊作戰及災害防救任務。

報告也指，另結合以地方民力為主的「民防」系統，執行支援作戰、搶救災害、醫護、工程搶修、災民收容及協助治安維護等勤務。

另據掌握，明年義務役役期恢復一年，首批（陸軍第2226梯）役男將於1月25日入伍。

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