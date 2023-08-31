《木曜4超玩》邰智源獲敬軍模範獎　蔡英文親頒獎狀

▲總統蔡英文「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，親頒獎狀給邰智源。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文31日出席「112年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，其中一個亮點是，她親自頒發敬軍模範獎給網路節目《木曜4超玩》主持人、藝人邰智源。此外，過去被譽為「史上最強軍事發言人」的前少將羅紹和，則是以中華安得烈慈善協會執行長身分，同樣獲敬軍模範獎。

蔡英文指出，國軍弟兄姊妹都在各自的崗位上為守護國家努力，例如陸軍游雅婷中校，是首位步兵營女性營長，她除了帶領官兵執行軍事訓練、負責新制教召，也很關心部屬，是今年的國軍楷模。

蔡英文提到，如果有敵機侵擾空域，逼進領空，我們的空軍，例如今天獲選模範團體主官的「空軍第三聯隊」，就要在第一時間升空、驅離，這個月初，空軍第三聯隊所屬的台中清泉崗基地，在疫情後首次開放營區，更讓國人看見國軍精實訓練的成果。

蔡英文表示，守護海疆前線的海軍，也經常需要緊急出港應處，例如146艦隊的成功軍艦，就是負責台灣海峽的巡弋任務，羅啟銘艦長在一次出海期間，遇上家人染疫和生病開刀，仍堅守崗位，完成任務，幸好家人已經順利康復，她感謝羅艦長的付出，更感謝家人的體諒和支持。

事實上，除了三軍弟兄獲獎之外，今天政府也表揚年度「後備輔導幹部楷模」、「敬軍模範」以及「全民國防教育傑出貢獻獎」的個人和團體。蔡英文也在典禮中，親自頒發「敬軍模範」給網路節目《木曜4超玩》主持人、藝人邰智源。

過去，邰智源在《木曜4超玩》的節目中，多次受邀進入國軍單位，體驗「一日系列」，包括「一日憲兵」、「一日水下作業大隊」等，其水下作業大隊的影片，邰智源實際參與初步訓練過程，得到廣大迴響。