我軍劍指解放軍擾台「惡鄰退散」　陸國防部：台獨必亡！

▲中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍戰機常態性擾台，以及舉行軍演威懾，造成台灣民眾心慌慌。我國防部昨30日在臉書披露空軍幻象戰機升空監控中共運8反潛機照片，配上文字，「中元節鬼門開，惡鄰退散」，強調國軍嚴密監控解放軍。對此，大陸國防部發言人吳謙今（31）日回應，第一話就強調，「先說四個字，台獨必亡！」

吳謙指出，解放軍組織系列演訓活動具有合理的兵力配置，針對的是台獨分裂勢力和外部勢力干涉，「我們正告民進黨當局，不要螳螂擋車，否則自取滅亡。」

另外，針對2024 年台灣國防預算提高到6068 億台幣（約合190 億美元），創下史上最高紀錄，明確表示「確保國家安全的決心。

吳謙則回應，民進黨提升所謂「防衛預算」，妄圖「以武謀獨」，不過是不自量力。中國人民解放軍時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家的主權統一和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂。

行政院日前公布113年度中央政府總預算案，國防預算再創歷史新高，納入國防預算、特別預算與非營業特種基金後，共計達6068億元。國防部次長柏鴻輝也解釋，預算增加原因之一，主要明年是軍售款付款高峰期，其他預算費用屬機密預算。另外，施政預算中，編列1201億台幣因應少子化問題，該預算數字也是創歷年最高。