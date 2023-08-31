「喬」藍白合踩「搓圓仔湯」紅線？　綠委：尊重在野整合但要守法

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選，引起藍白陣營震盪，而「喬」在野整合被質疑採選罷法「搓圓仔湯」條款紅線。對此，民進黨團31日回應，在野之間如何整合都尊重，但都要遵守法律份際，總統還是提出政見跟國家願景讓大家評斷，誰最夠格就選票見真章，而非口中喊下架民進黨，實際是權力分贓跟分配。

根據選罷法第97條，「搓圓仔湯」指「候選人或有資格參選人之間的賄選行為」，分為對候選人行賄罪及候選人受賄罪二種。 對候選人行賄罪係指「對於候選人或具有候選人資格者，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定競選活動」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，大家都想要勝選，但選罷法中有「搓圓仔湯」條款，站在競爭者一方，期待這場正副總統選舉是每位候選人提出國家願景跟政見，讓民眾評斷，台灣民主政治走到現在，不是誰跟誰合、加一加就可以拿多少選票。

莊瑞雄比喻，就像開陽春麵店，每天有40個客人，另一個人開牛肉麵、一天10個，還有一個酸辣麵、一天19個，還有一個大雜燴、一天20多個，不要這幾個每天攻擊門庭若市的陽春麵店不好吃、說自己才是主流，這樣不好。

莊瑞雄指出，在野之間如何整合都尊重，但都要遵守法律份際，開大門走大路，總統還是提出政見跟國家願景讓大家評斷，誰最夠格就選票見真章，而非政黨間合縱連橫。

民進黨立委洪申翰表示，在野陣營名為整合實際上就是喬，看不到以理念作為聚合，甚至在很多報導中看到用分配職位方式來喬，這樣的做法並非是願景的競爭，只是讓大家覺得所謂整合只是一種分贓，當然會有所謂搓圓仔湯疑慮。

洪申翰指出，民進黨會把政見給端出來，在野陣營也把相關公共議題跟國家政見拿出來，大家來比較一下，不是口中喊下架民進黨，實際是權力分贓跟分配。