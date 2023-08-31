就業領津貼！嘉義單親媽當水泥操作工　吃苦耐勞獲肯定

▲單親媽媽再出發，投身營造業領就業獎勵 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵失業勞工投入特定製造業工作，勞動部推出「缺工就業獎勵」，提供每月5,000至7,000元的就業獎勵津貼，做越久領越多，最高可領10萬8,000元，嘉義有一位中高齡單親媽小慧，在勞動力發展署就業中心的推介下，運用此計畫至水泥公司擔任水泥操作工，迄今已穩定就業近1年，不僅經濟壓力獲得舒緩，肯做與積極的態度也獲雇主讚賞，讓她收穫滿滿的成就感！

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部祭出特定行業缺工就業獎勵就是希望透過獎勵方式，引導民眾進入缺工嚴重的特定製造業、照顧服務業及營造業，緩解人力需求，雲嘉南轄區近3年已協助2,180位勞工順利投入這些缺工產業工作，民眾只要透過就業中心推介進入這些產業，上工加保任職滿30日後，每月即可申請5,000至7,000元的就業獎勵，最長發給18個月，每人最高可領10萬8,000元。

67年次的中高齡單親媽媽小慧，過去曾從事電子業作業員，但因通勤時間太長無法兼顧家庭而作罷，後來陸續做過餐飲及食品清潔員，也幫忙朋友從事短期務農工作，但收入都不穩定，偶然得知勞動部有「缺工就業獎勵計畫」，小慧趕緊到嘉義就業中心瞭解，並請就服員幫忙推介工作，就服員與小慧懇談後，發現她對於勞力的工作不排斥，於是協助媒合至弘晟水泥公司擔任水泥操作工，雖然要花比較多力氣搬運水泥，但小慧樂觀的說：「同事間氣氛融洽、互相幫忙，加上有穩定收入每月還有缺工獎勵，每天工作得很踏實」！

小慧雖然是水泥廠裡唯一的女性工人，工作卻不馬虎，肯做及吃苦耐勞的態度，也讓主管稱讚不已，弘晟水泥表示，好員工難尋，小慧不僅在工作上認真學習，也展現中高齡員工就業穩定度高等特質！

劉邦棟補充，除了缺工就業獎勵方案，勞動部近期為了改善旅宿業、餐飲業及航空地勤業缺工情形，也特別推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，特殊身分如中高齡、二度就業婦女等失業勞工，就業成功每月獎勵1萬元，部分工時每月獎勵5,000元，；如經推介工工作地點在偏遠特定地區，每月再加碼3,000元，部分工時加碼1,500元，最長可領12個月，想知道更多計畫詳細資訊，可上台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區(https://gov.tw/WLJ)查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。