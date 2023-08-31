雙城論壇成果　各方充滿期待

記者趙禕／上海報導

針對三年新冠疫情之後的首次線下雙城論壇，各界有著不同的評價，但是都對兩岸的雙城交流充滿了期待，希望為台胞、台青、台商和兩岸民眾帶來福祉。

▲在隔了三年新冠疫情之後的首次線下雙城論壇在上海圓滿舉辦。(圖／記者趙禕攝)

來自台灣，目前是上海復旦大學博士生的蔡孟軒就表示：「蔣萬安表示台北和上海很像，對上海『很有feel』，這是一種體會後的真實感覺。 確實，台北和上海有種『選擇性親近』，在蔣萬安強調『很有feel』之後，或許能夠帶動新一波滬台城市交流、新一波的『上海熱』、新一波溝通渠道、新時代新氣象新出發，特別是在當今兩岸關係嚴峻之際，『雙城好，兩岸好』，台灣才會好。 」

在中國大陸其他城市的台商也有類似的體會，海峡两岸公共事务协会协会南京首席代表鄭文欽就說：「正如蔣市長不斷強調，『雙城好、兩岸好』；龔市長也提到，和平、發展、交流、合作，是兩岸民眾的共同心聲。當然台商最關心的還是如何落實，這次論壇主題是『新趨勢、新發展』，台商面臨當前世界的大變局和許多前所未有的挑戰，希望尋求兩岸夥伴一起突破，在共同富裕的道路上互相砥礪共同奮鬥，立足大中華後，更放眼到東協與一帶一路的新興市場商機中。」

香港大公文匯傳媒集團媒體人張帆則從兩岸以外第三地香港的視角看這次雙城論壇：「2008年兩岸海上直航，這裡是一個起點，我在這裡採訪了作為觀禮嘉賓的蔣萬安父親蔣孝嚴先生；15年彈指一揮間，在這裡又採訪到身為兒子的蔣萬安，非常感慨。期待這次參訪能讓他對祖國大陸有全面、準確的認識。回去之後能夠為他服務人民，做好市政工作提供參考。當然，作為一個政壇新星，他當前應該先把人民和市政放在首位；但我們更加希望在兩岸問題上，他能不受干擾，做出正確的選擇。」