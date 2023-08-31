　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇成果　各方充滿期待

記者趙禕／上海報導

針對三年新冠疫情之後的首次線下雙城論壇，各界有著不同的評價，但是都對兩岸的雙城交流充滿了期待，希望為台胞、台青、台商和兩岸民眾帶來福祉。

▲在隔了三年新冠疫情之後的首次線下雙城論壇在上海圓滿舉辦。(圖／記者趙禕攝)▲在隔了三年新冠疫情之後的首次線下雙城論壇在上海圓滿舉辦。(圖／記者趙禕攝)

來自台灣，目前是上海復旦大學博士生的蔡孟軒就表示：「蔣萬安表示台北和上海很像，對上海『很有feel』，這是一種體會後的真實感覺。 確實，台北和上海有種『選擇性親近』，在蔣萬安強調『很有feel』之後，或許能夠帶動新一波滬台城市交流、新一波的『上海熱』、新一波溝通渠道、新時代新氣象新出發，特別是在當今兩岸關係嚴峻之際，『雙城好，兩岸好』，台灣才會好。 」

在中國大陸其他城市的台商也有類似的體會，海峡两岸公共事务协会协会南京首席代表鄭文欽就說：「正如蔣市長不斷強調，『雙城好、兩岸好』；龔市長也提到，和平、發展、交流、合作，是兩岸民眾的共同心聲。當然台商最關心的還是如何落實，這次論壇主題是『新趨勢、新發展』，台商面臨當前世界的大變局和許多前所未有的挑戰，希望尋求兩岸夥伴一起突破，在共同富裕的道路上互相砥礪共同奮鬥，立足大中華後，更放眼到東協與一帶一路的新興市場商機中。」

香港大公文匯傳媒集團媒體人張帆則從兩岸以外第三地香港的視角看這次雙城論壇：「2008年兩岸海上直航，這裡是一個起點，我在這裡採訪了作為觀禮嘉賓的蔣萬安父親蔣孝嚴先生；15年彈指一揮間，在這裡又採訪到身為兒子的蔣萬安，非常感慨。期待這次參訪能讓他對祖國大陸有全面、準確的認識。回去之後能夠為他服務人民，做好市政工作提供參考。當然，作為一個政壇新星，他當前應該先把人民和市政放在首位；但我們更加希望在兩岸問題上，他能不受干擾，做出正確的選擇。」

ET快訊
克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落
特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍
他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

5歲童機場遭撞送醫！搭救護車「半路出車禍」姊姊不幸身亡

華為「上半年淨利」大賺2000億　同比增長218%

「夏宋會」提醒郭台銘？　夏立言：關公「忠孝節義」精神值得學習

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友怒了

少婦肚子「急速膨脹15kg」快爆炸！臟器壓扁成紙片…揭1惡疾纏身

批女孩是早戀元凶「大多是她們勾引」　陸高級教師出書內容惹議

暗示郭台銘失信？「夏宋會」參訪關公廟　宋濤特地讀「這段誓詞」

為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

路樹砸中畫面

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

蘇拉暴風圈即將觸陸　30日防劇烈豪雨彈！

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

5歲童機場遭撞送醫！搭救護車「半路出車禍」姊姊不幸身亡

華為「上半年淨利」大賺2000億　同比增長218%

「夏宋會」提醒郭台銘？　夏立言：關公「忠孝節義」精神值得學習

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友怒了

少婦肚子「急速膨脹15kg」快爆炸！臟器壓扁成紙片…揭1惡疾纏身

批女孩是早戀元凶「大多是她們勾引」　陸高級教師出書內容惹議

暗示郭台銘失信？「夏宋會」參訪關公廟　宋濤特地讀「這段誓詞」

為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

SM硬起來保RIIZE私生活爭議成員！　喊告散布私密照者「明確違法」

瓜地馬拉「總統當選人」政黨遭停權　要求推翻決議

9月交通安全月　牙膏觀光工廠響應監理業務宣導

國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

6歲女孩展高難度啦啦隊舞　空中翻滾+站立劈腿全都行

大陸熱門新聞

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

5歲童搭救護車途中出車禍！9歲姊姊遭撞亡

華為上半年淨利大賺2000億　同比增長218%

國台辦：8／30起免核酸、抗原檢測

佛山布行老闆長期出軌　小三竟是姪女

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

少婦肚子急速膨脹15kg快爆炸！臟器壓扁成紙片

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

陸籍留美博士生槍殺教授 13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

陸房產供應商被開發商拖累　積欠貸款至少12兆

為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

國民黨借「夏宋會」提醒郭台銘？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

李玟最新「37秒音檔」曝哭喊：好難受啊

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面