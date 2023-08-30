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大陸 大陸焦點 特派現場

東森總裁王令麟出席雙城論壇　籲全面交流「為兩岸和平做最大努力」

▲▼雙城論壇,王令麟。（圖／記者趙禕攝）

▲東森集團總裁王令麟赴上海出席雙城論壇。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕/台北-上海連線報導

台北上海雙城論壇今（30）早正式登場，東森集團總裁王令麟到場出席。對於台北市長蔣萬安致辭強調的「雙城好、兩岸好」，王令麟表示，這應該是所有台商、台灣民眾以及企業界支持的目標，兩岸應全面交流，為兩岸和平、人民的福祉做出最大的努力。

▲▼雙城論壇,王令麟。（圖／記者趙禕攝）

▲王令麟在雙城論壇主論壇現場。（圖／記者趙禕攝）

王令麟今早出席雙城論壇主論壇，並表示，今天非常榮幸能夠出席雙城論壇，蔣萬安市長開幕致辭提到「雙城好、兩岸好」，這應該是所有台商、台灣民眾以及企業界支持的目標。

王令麟指出，台北和上海之間的雙城交流已經13年了，上海台商有9萬多家企業，還有數十萬台胞，「我們企業界一定會支持，不只是雙城交流，應該全面交流，為兩岸和平、人民的福祉做出最大的努力。」

▲▼雙城論壇,陈正文。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協副會長、台商南僑集團董事長陳正文。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協副會長、台商南僑集團董事長陳正文受訪表示，今年雙城論壇是疫情3年後首次舉行，看到如此盛大的規模心情非常振奮，兩岸溝通交流本來就不夠，應該要多多開放、多多往來，才不會有誤解。

▲▼雙城論壇,李政宏。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

大陸全國台企聯會長李政宏則指出，彼此互相交流，不管是探討城市治理的經驗，或是令兩岸人民之間的親密互動，其實都助於緩和目前緊張的兩岸關係，兩岸和平融合，希望藉助此次活動，讓兩岸同胞的心靈更加契合，「我們常常講說中華民族的偉大復興，台商不能缺席，也必定不會缺席。」

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正 。（圖／記者趙禕攝）

▲蔣萬安今早強調「雙城好、兩岸好！」 。（圖／記者趙禕攝）

雙城論壇今早正式在上海濱江大飯店上海國際會議中心上海廳登場，這也是因疫情睽違3年後，台北上海兩岸重啟雙城論壇實體交流。

蔣萬安致詞時，則五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

上海市長龔正則在致詞時指出，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，「兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲。」

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