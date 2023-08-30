蔣萬安揪上海市長龔正「玩自拍」　見證簽署三項合作備忘錄

▲蔣萬安和龔正在台上玩自拍。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕/台北-上海連線報導

疫情睽違3年後，台北上海兩岸重啟雙城論壇實體交流。在今（30）早主論壇活動的尾聲，蔣萬安主動拿出手機，與上海市長龔正背對出席貴賓玩自拍，逗樂全場。他在接受媒體聯訪時表示，雙城論壇如果可以成功化解彼此分歧，同時消滅對立，相信它創造出來的正面效益不可限量。

雙城論壇今早舉行主論壇，蔣萬安致辭時表示，「雙城好、兩岸好」是今天想要分享的感想，這趟雙城論壇之行能順利舉行，並不是想當然爾的容易，「我們必須克服彼此的分歧，我們必須創造可以對話的空間，然後，尤其重要的是，我們願意對話，願意在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話，可以共享的價值。」

▲合作備忘錄簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

北市府今日也與上海市政府就「減碳永續」、「會展產業」、及「羽球運動」等三項簽署合作備忘錄，蔣萬安、龔正親自見證簽署。在主論壇尾聲，蔣萬安還主動拿出手機，站在台上跟龔正背對出席貴賓玩自拍，逗樂全場。

▲▼蔣萬安在臉書發出合照。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

主論壇結束後，兩方分別就低碳永續、智慧醫療、數位經濟三項議題分組討論。

蔣萬安在會後受訪表示，雙城論壇行之有年，很感謝前兩任市長所經營出來雙城論壇的架構，雙城論壇若可以成功化解彼此分歧，同時消滅對立，相信它所創造出來的正面效益不可限量。