向兩岸領導人喊話破冰？　 蔣萬安：希望擴大雙城論壇「正面效應」

▲蔣萬安接受媒體聯合採訪。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔、趙禕/台北-上海連線報導

台北市長蔣萬安今（30）早在雙城論壇致辭時，強調「雙城好、兩岸好」，外界好奇是否是向兩岸領導人喊話希望融冰。對此，他在接受媒體聯訪時表示，希望雙城論壇的正面效應持續擴大，讓這樣的正面影響力為兩座城市、兩岸之間帶來和平繁榮的未來，「這是我們共同的期待，我們也會持續努力。」

▲蔣萬安受訪。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安表示，雙城論壇從2010年開始舉辦，歷經郝龍斌市長，柯文哲市長，今天能持續舉辦第十四屆並不是想當然容易，在這個過程當中必須要克服彼此分歧，創造對話空間。

蔣萬安指出，希望雙城論壇能創造更多對話，促進實質交流，將雙城論壇的正面效益持續擴大，為兩座城市以及兩岸之間帶來和平繁榮的未來，「這個是我們共同的期待，我們也會持續努力。」

雙城論壇今早正式在上海濱江大飯店上海國際會議中心上海廳登場，這也是因疫情睽違3年後，台北上海兩岸重啟雙城論壇實體交流。

蔣萬安致詞時，則五度提到「雙城好、兩岸好！」，並引用李白的詩句稱，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，可是也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

上海市長龔正則在致詞時指出，期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，「兩岸同胞血濃於水，手足情重情深，要和平、要發展、要交流，要合作是兩岸民眾的共同心聲。」