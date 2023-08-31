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快訊／賴清德啟動號角拚陸戰　潘孟安3度強調「沒有躺著選」

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲潘孟安今天上午3度強調「賴清德沒有躺著選」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德競辦今（30）出席在台北舉行「2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議」，總幹事潘孟安會前受訪3度強調「沒有躺著選」，將會按部就班、按表操課，拚到最後一哩路勝選。他說，在競選工作方面，今天「啟動號角」盤整各縣市分工。

潘孟安今天上午受訪說，對於鴻海創辦人郭台銘參選總統「給予尊重祝福」，昨天民進黨中常會也指示「不干預、不評論」，綠營就是按表操課，賴清德也並沒有躺著選，假日也還是行程滿檔，每天從早到晚戰戰兢兢，就像今天一樣，按部就班，針對選務工作做分工，在各縣市紮根，「拚到最後一哩路勝選」才是最後的目標。

潘孟安說，在整個競選工作上，除了今天已經「啟動號角」盤整各縣市競總的工作分配，目前地點已經確定，將討論成立日期，並在未來強化分工，也將在9月6日啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布國政藍圖。

根據競總規劃，賴清德六都競總主委分別為，台北衛福部前部長陳時中、新北立委余天、桃園國策顧問范振修、台中立委蔡其昌、台南與高雄分別是市長黃偉哲與陳其邁，嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復也分別擔任該縣市競總主委。

對於今天部分南部縣市首長未出席，潘孟安補充，由於幾個南部縣市還在下大雨，因此請縣市首長還是以縣市政務為要，由總幹事、執行總幹事與會，「不管是幾組人的參選，我們都是按表操課，戰戰兢兢，按部就班」，媒體或有心人刻意解讀「賴清德躺著選」，大可不必，還是以奮戰不懈的精神，按部就班工作，不用多加揣測。

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