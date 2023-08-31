王毅見英國外相：台獨與台海穩定水火不容

▲英國外相柯維立、大陸外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅30日在北京與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）會面。王毅在會面時強調，「台獨」與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

王毅表示，從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇。中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。

王毅提到，對話與合作，是中國對英政策的關鍵詞和主基調。面對變亂交織的國際形勢，中英作為聯合國安理會常任理事國，理應展現大國擔當，合作應對全球性挑戰，維護世界和平穩定，「作為全面戰略夥伴，理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復甦注入強勁動力；作為歷史文化大國，理應加強交流互鑑，倡導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設性作用。」

王毅指出，只要堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。

王毅並強調，「台獨與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。」

根據大陸外交部發出的新聞稿，柯維立說，英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策。

新聞稿內還提到，雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等國際地區事務交換了意見。

值得注意的是，大陸外交部的新聞稿內完全沒有提到香港問題，但英國外交部的新聞稿則特別指出，柯維立與中方就香港問題進行了「詳細討論」，並強調北京強加在香港的「國安法」傷害了香港的自由與權利，還提及了壹傳媒創辦人黎智英的案件。