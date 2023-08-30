見英國外相柯維立　韓正：希望相互尊重和務實合作

▲英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

時隔5年，英國外交事務最高官員重啟訪中之行。英國外交發展大臣柯維立（James Cleverly）於8月30日對中國進行正式訪問。路透社報導，大陸國家副主席韓正今天（30日）在北京和英柯維立會面時說，希望透過相互尊重和務實合作，推動中英關係的新發展。

此前，據英方報導，柯維立此行預計與大陸國家副主席韓正、外長王毅會面，訪問期間將提及氣候變遷、烏克蘭、南海、網路活動、新疆、香港等議題。

據《澎湃新聞》報導，「作為聯合國安理會常任理事國和全球主要經濟體，中英承擔著促進世界和平、穩定、發展的共同責任，維護和發展好雙邊關係符合兩國人民共同利益」，當被問及對柯維立此訪有何期待時，大陸外交部發言人汪文斌8月29日表示，訪華期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通。希望英方同中方一道，推動中英關係穩定發展。

此訪是自2018年7月時任外交大臣杭特（Jeremy Hunt）訪華以來，英國外交大臣首次訪問北京。此外，英國商業和貿易部國務大臣多米尼克·約翰遜（Dominic Johnson）也計劃將於近日訪華。

據英方消息人士透露，柯維立此次訪華期間，預計中英雙方將在所有關切的議題上進行嚴肅、坦誠、建設性的對話。從議題範疇來看，這既包括雙方擁有共同利益的領域，也包括兩國之間的分歧。該消息人士舉例稱，當前英方較為關注俄烏局勢，但同時也會和中方討論應對氣候變化這樣的全球性議題。

就在上個月，王毅於7月14日在雅加達應約同柯維立進行了簡短交談。相關消息人士提到，柯維立此次訪華的不同之處或在於雙方討論這些議題的深度與時長。

過去幾年間，中英領導人之間的互動或接觸寥寥。上一次中英領導人會晤還要追溯到2018年2月德蕾莎·梅伊執政時期。此後，時任英國首相強森曾於2021年3月同中方領導人通電話。2022年11月G20峰會期間，計劃中的中英領導人會晤因臨時日程安排而取消。