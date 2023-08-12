王毅：美國藉仁愛礁爭議煽風點火　在中菲之間挑動是非

▲大陸海警船用水砲射向菲律賓船隻。（圖／翻攝中國海警局）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與菲律賓在仁愛礁的主權爭議越演越烈。對此，中國大陸外交部長王毅表示，美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，「最近又藉仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。」

王毅提到，多年來，在中國和東盟共同努力下，南海局勢實現總體穩定，也為各自發展提供了良好環境。

王毅指出，美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，「最近又藉仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。」

王毅還說，中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中，「中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。希菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。」

王毅強調，中方願同東盟各國一道，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則，「我們相信，中國和東盟國家完全有能力、有智慧維護好南海的和平穩定，建設好我們的共同家園。」