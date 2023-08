全家5孩「四肢著地」行走！姿勢如退化回猿類　科學家掀論戰

記者張方瑀/綜合報導

土耳其南部一處村落雖地處偏僻,卻吸引無數科學家前往,而這些人主要目的就是拜訪住在當地的烏拉斯家族,這個家族總共有21人,但其中卻有5名成員從小就使用「四肢著地」的方式行走,與古代猿人十分相似,而目前對於這家人為何會採用這種方式行走的原因,依舊眾說紛紜。

烏拉斯家族(Ulas family)特殊的行走方式在2005年被土耳其庫庫羅瓦大學(Çukurova University)生物學家烏納塔恩(Üner Tan)發現,家族內包含父母共有21人,而其中有7個孩子有智能障礙,這7名孩子中還有5人是透過「手掌著地」的方式移動,詭異的模樣類似原始猿人或是熊類的移動方式。

The #Ulasfamily from #Turkey isn't mimicking animals or attempting an unusual type of race. Instead, they employ a technique known as a "#bearcrawl", and it is how they walk.@DristiSharma19 explains why!https://t.co/SGmTuV6V7Z