人行道天降落石！父「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾





▲土耳其「天降落石」砸中父女。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其阿克謝希爾一家三口日前一同出門採購家具，走在人行道上卻遇到天降落石，大片混凝土直接砸在父女兩頭上，儘管前一刻父親坎丹（Mehmet Candan）趕緊轉身護著女兒試圖將她拉走，但他和阿爾米娜（Almina Gunay Candan）仍被砸中。母親法蒂梅立刻將女兒從混凝土堆中抱起，但阿爾米娜可能已逃不過終生殘疾。

綜合當地媒體報導，坎丹一家人於上周三（2日）白天走在街上，原本和樂的一家人正要去家具店採購家具，卻在人行道上遇到混凝土碎片從4層樓高的建築上掉下來。

路邊監視器拍下事發畫面，坎丹抬頭看見危險，立刻轉身以背部護住女兒，想要將她拉走，但下一秒混凝土不偏不倚砸在兩人身上。一聲巨響後，驚險躲過死劫的法蒂梅趕緊從混凝土碎片中抱起失去意識的女兒，畫面中可見，可爾米娜的手似乎已經骨折。





▲爸肉身護女雖保住女兒小命，但可能仍終生殘疾。（圖／翻攝推特）

坎丹想爬起來，卻仍卡在混凝土堆中，雙腿已不聽使喚，只能痛苦看著法蒂梅將女兒抱在懷裡哭喊。

警消獲報後趕往現場，將坎丹與法蒂梅送往醫院救治，據了解，阿爾米娜的手、腳和頭部都受到重創，可能終生癱瘓或殘疾；坎丹的傷勢也相當嚴重，脊椎與肋骨骨折。報導中並未提及為何混凝土片會從空中掉落。