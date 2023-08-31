北市開學新制　全班停課或病假逾3天可申請線上教學　

▲北市中小學若因法定傳染病全班停課，學生請病假超過3日，可申請線上教學。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（31日）宣布，為確保學生學習權益，112學年度延續「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」線上教學模式，若班上因法定傳染病必須全班停課，或學生經學校核准病假3日以上者，可向學校申請線上教學等多元彈性學習模式，讓學生在停課時學習不中斷。

台北市教育局表示，雖然疫情趨緩，但時常接獲學校親師生建議，提出學生若因感染腸病毒、水痘或流感等法定傳染疾病致全班預防性停課，或經學校核准病假超過3日以上者，可是需求提供多元彈性教學，讓學生「停課不停學」。

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北市教育局指出，經與校長、教師及家長代表研商後修訂指引，針對「因法定傳染病致全班停課」或「經學校核准病假超過3日以上」等情形，所屬國小至高中職各校得由家長提出居家學習需求，經學校課發會認定後實施多元彈性教學，包括「線上學習專班」、「混成教學」、「線上非同步課程」及「其他校本創新教學模式」等模式，其中以線上同步直播教室畫面的「混成教學」最受歡迎。

教育局表示，112年度國小3年級以上至高中3年級教室已100%建置85吋觸控式液晶螢幕，並完成資訊整合控制器、教學廣播系統、獨立無線基地台及3個有線網點佈建，提供完善數位教室環境與設備。

