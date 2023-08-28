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後天開學「北市70校缺百名代理教師」　教育局擬3措施救急

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師。（圖／視覺中國）

▲後天開學，北市仍有70校尚缺逾百名代理教師。（示意圖／取自視覺中國）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學後天（8/30）開學，今年因各縣市廣開正式教師缺額後，許多錄取教師返鄉任教，北市學校面臨史無前例的代理教師荒，開學前夕，仍有許多學校找不齊師資，甚至導師還沒到位。台北市教育局今（28日）表示，目前仍有70校、尚缺117個代理教師名額，每日持續追蹤聘任人力狀況。

今年教育部要求代理教師比例必須從16%降至8％以下，各縣市大開正式教師職缺，全國開出6200個缺額，數千名流浪教師都「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒，因台北生活開銷大，導致雙北學校影響最劇烈。以台北市為例，連續10幾招還是湊不齊師資的學校，比比皆是。

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據北市教育局統計，截至今年8月25日止，台北市公立高中以下學校112學年度第1學期預估須進用的代理教師人數為2973人，已甄補進用代理教師人數為2856人，占96.06%，尚未補齊代理教師的學校仍有70校，缺額117個，占3.94%。

台北市教育局副局長陳素慧坦言，今年在各縣市廣開正式教師缺額後，北市學校面臨很多「考上又跑掉」的情況，從8月進行盤點，了解各校代理教師招聘情形，並自8月21日起，每日追蹤各校聘任人力狀況。

陳素慧指出，教育局持續透過校長群組及教務主任會議溝通宣導，如學校仍有導師、科任教師等尚未聘足，為維護學生權益及穩定班級經營，建議學校優先辦理導師聘任或調整校內教師擔任事宜，也請其他科任、級任教師共同超鐘點因應，並邀請退休教師協助支援，另各校間亦可運用共聘方式招聘兼課教師，共享教師資源。

陳素慧說，因應今年許多新手教師加入，北市教師研習中心開學前已舉辦新進教師研習班，增進新進教師基礎教學知能；開學後，由學校各學科領域組成教師共備社群，由資深教師透過師徒制經驗傳承，並由各校依據需求自辦校內研習，適時提供新進教師實務經驗；此外，校長與主任增加巡堂頻率，以掌握教師教學與學生學習情況。

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