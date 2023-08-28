代理教師領39K「在台北怎麼活」　北市教育局：努力爭取首都加給

▲台北市罕見出現代理教師荒，北市府向中央爭取首都加給。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

開學在即，台北市仍有70所中小學找不齊代理教師，缺額逾百名，首都大鬧代理教師荒，歷年罕見。全國代理暨代課教師產業工會直言，北市雖開出全年聘期、可以敘薪，「但月薪3.9萬要怎麼在台北市活下去？」台北市教育局回應，將努力向中央爭取北市公務人員「首都加給」，替代理教師爭取額外津貼。

「拿一根香蕉只能請到猴子！」全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，北市教育局喊出起薪有3.9萬、可以敘薪，為什麼還是沒有人要來？連餐飲業基層起薪都有4萬了，為什麼要投入聘期不穩定、工作挑戰性高、待遇也沒有比較好的代理教師工作，尤其今年各縣市都提供全年聘期，北市已經沒有優勢，除非提供更好待遇，否則很難留得住師資。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，代理教師的薪資標準為全國一致，台北市人事處曾向中央爭取核發台北市公教人員「首都加給」，若獲得中央同意，北市代理教師將可提供額外津貼。

陳素慧指出，北市教育局在權責範圍內，已儘量提供代理教師較優渥的敘薪規定，以有大學畢業且具合格教師證者為例，曾在北市或其他縣市擔任3個月以上代理教師年資合計5年，若在北市擔任代理教師，就可採計5年年資提敘，月薪會增加為4萬8800元，比其他縣市每月多了3920元。

陳素慧說，針對已進行3招以上學校，只要具有大學學歷、沒有合格教師證者也可報考，月薪是3萬9144元，而且在擔任代理教師期間取得合格教師證，可申請改敘調高月薪為4萬4880元，待遇增加5736元；若在擔任代理教師期間取得碩士學位，也可申請改敘調高月薪為4萬7094元，增加7950元。