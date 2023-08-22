小一新生不哭哭！開學日校門解禁　家長可以陪伴入校了

▲防疫鬆綁，下周中小學開學，小一新生家長可以陪伴入校。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學將於下周三（8/30）開學，之前受新冠肺炎疫情影響，已經連續兩年開學日當天禁止小一新生家長入校陪伴，但今年隨著疫情解封，包括台北市、新北市教育局均宣布，開學日不再限制家長禁止入校，由學校自主決定，目前多數學校決定重啟校門，開學日當天讓家長陪同小一新生入校。

過去兩年因防疫規定，開學日家長不能入校，小一新生入學「十八相送」情節，只能在校門口止步，有學童和家長難分難捨，校門口哭成一團，甚至有家長攀在校園圍牆上看著孩子離去的背影，學校也得加派人員引導分流與安撫新生情緒。不過，因應疫情鬆綁，今年雙北均宣布，開學日校門解禁。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，配合疫情措施鬆綁，由各校自主規劃開學日相關活動，家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校，但仍請遵守各校活動規劃及門禁管理規定，以維護校園秩序與學生安全，就目前瞭解，並沒有學校回報開學日禁止家長入校。

新北市教育局也表示，依據教育部發布「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，尊重學校在落實各項防疫準則的前提下，辦理開學日相關活動。

台北市博愛國小校長陳順和表示，考量各項防疫措施鬆綁，下周開學日會重新開放家長陪伴新生入校，當天也會同步在校內舉辦家長說明會，家長陪伴孩子進入班級後，就會引導到試聽教室參加說明會，直到中午約11時40分再回到班級接孩子放學。

新北市莒光國小校長林義祥也說，開學前3天都會開放新生家長陪伴入校，但考量新生有15個班級、500多人，人數眾多，希望入校家長可以提前在八點前入校，八點後準時離校，同時建議佩戴口罩。