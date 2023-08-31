魚乾女變美少女遭疑進廠維修？辣媽女大生巧露「馬里亞納海溝」給網友改變的勇氣

▲最近在Dcard舉辦的「亙美少女」決選活動中，有名女網友不僅大膽揭露自己的素顏照，也透露自己信奉的質感美少女哲學——「過多的外力都不屬於我，好氣色只能靠內在保養！」（圖／擷取自Dcard，下同）

生活中心／綜合報導

「出門是戰場，回家像墳場。」別懷疑，這是現代許多女生的寫照！最近在Dcard關注度激升的——「校際競賽・『亙』美少女」票選活動，來到白熱化的決選階段，總計有8位來自不同大專院校的「亙美少女」角逐第一寶座！各個都是美妝「大藝術家」的女大生們，每張照片都透出紅潤好氣色的無暇妝容，殊不知關掉鏡頭後，竟然是不折不扣的魚乾女！？原來有位闖入決賽的選手直接在報名時，大膽分享自己「在家V.S.出門」的差異照，落差之大讓人不禁懷疑有「神仙教母」還是「進廠維修」的幫忙？但也有網友幫忙緩頰，「有化妝當然有差，但至少素顏膚質很不錯欸！」

都說「沒有醜女人，只有懶女人」，正妹的房間永遠沒有想像中的香，一天24小時維持又美又辣、光鮮亮麗的模樣未免也太累，當然要和正常人一樣，回家可以躺就不要站，可以悠閒軟爛，就不要逼自己堅強勇敢。不過這位來自開南大學的女大生透露心路歷程表示，過去出門「一定要精心打扮」，因此「全妝＋穿搭」樣樣都不能少，「彷彿需要這些東西給我自信」才願意跨出家門，然而現在的她卻有感「自信應該是自己給自己的」，過多裝扮與妝容堆出的「自信」，說穿了其實都不屬於自己，加強「內在保養」才能由內而外散發「好命感」，而且跟之前「妝」出來的完全不一樣。

畢竟是重視保養的女大生，雖然豁出去PO上魚乾女素顏照，但看得見的好膚質還是讓底下網友驚嘆聲連連，「氣色真的好好喔」、「就算是淡妝，感覺膚況也很好」、「而且她超有勇氣發素顏照，有種魚乾女變身的感覺」、「敢露出素顏真的代表有自信，我素顏的話連鬼都怕」、「這樣的素顏膚質，已羨慕」。女大生也分享她近期每天一瓶四物飲的內在保養方式，短短幾天「起床看到自己的氣色變好，真的有嚇到」，就算只上簡單的底妝，也不擔心重蹈覆徹過去沒精神、氣色差的感覺。

▲▼「在家V.S.出門」的比較圖雖然有落差，但許多網友還是認為，原PO素顏的好膚質與好氣色令人羨慕。

▲女大生分享不需要花大錢醫美，或是狂看Youtuber的美妝修容招數，就能實現魚乾女大變身的懶人美容術。

此外，這次也有令人意外的辣媽女大生闖入決賽！就讀臺北城市科技大學的她分享，原本以為自己在生完小孩、超過25歲後，流失掉的澎彈膠原蛋白就不會再回來，但自從找到順口好喝的四物飲、持續喝一個多月調整體質後，竟然重返自信體態！讓她走在路上都明顯感受到來自不分男女的注目禮，加上一起提升的好氣色，整個自信心直線破表，因此激動與網友分享，「就算過了25歲，想改變都不嫌晚！」照片中大方展現的「馬里亞納海溝」也吸引許多女網友留言，「完全不像生過小孩…身材好到讓人羨慕，你給了很多人改變的勇氣」、「真的…本來都停喝，感覺應該再去買、繼續喝的說」、「這身材不科學，但我也想擁有」。

▲▼透過「喝的保養」重拾自信的還有這位辣媽女大生。

不僅進入決選的女大生們人氣爆棚，特別前來應援的留言數也相當可觀！不少網友認為，透過這些女大生持之以恆的「有感保養術」，也能為自己現在正面臨停滯或撞牆期的保養之路，來點新嘗試與持續前進的動力，這次女大生格外注重的體內保養，大大提醒網友體內外都要兼顧平衡的概念。

無論回到家有多想一秒躺平、軟爛在沙發上，至少簡單喝的保養不要少，就算哪天必須以素顏示人，白裡透紅或健康發光的好膚質也絕對不會背叛自己。