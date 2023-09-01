2023最新NEXTBIG新創企業名單！Dcard、inline新入榜

文／Workworks職場人

快收進求職口袋清單！為了強化台灣新創的國際知名度，日前國發會公告最新13家NEXTBIG企業名單，今年涵蓋「教育科技、智慧健康、國防航太、淨零永續及數位經濟」等重要領域，職場人們快跟著編輯的分享，一起來看看有哪些企業入榜吧！

＃什麼是「NEXTBIG」

▲最新13家NEXTBIG企業名單。（示意圖／免費圖庫pexel，下同）

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NEXTBIG是由國發會集結新創社群代表代表、業界領袖、經濟部及國科會等政府機關共同參與，經過層層推動及討論後，列出具有產業變革能力及高度發展潛力的指標性新創企業，幫助台灣業者在全球舞台上展露頭角。

＃Dcard

▲Dcard為台灣最大的年輕人社群平台。（圖／FB@Dcard）



成立於2015年Dcard（暱稱狄卡、D卡），為台灣最大的年輕人社群平台，目前共有800萬註冊會員，Dcard除了經營台灣社群，也將事業版圖擴及多元商業模式及海外市場，相信不少職場人們非常好奇究竟新創企業的福利制度，Dcard員工們享有彈性的Remote Work、專屬的Dcard Buddy Program，也可以自主安排工作的時間與地點，很適合追求自由工作者。

＃FunNow

▲「FunNow Group」為大東南亞最大的在地生活預訂平台。（圖／FB@FunNow）

橫跨台灣、香港、泰國、馬來西亞等多個國家的「FunNow Group」，為大東南亞最大的在地生活預訂平台，提供超過15種在地所需生活服務產業的預訂服務，目前共累積240萬的註冊會員，FunNow Group企業主打開放式的辦公環境，讓員工擁有「work-life balance」彈性工作時間，提供給有家庭照顧需求的職場人們能安心上下班。

除了上述這兩間企業以外，今年NEXTBIG企業共有全球前三大學習平台「AmazingTalker」、亞太第一寶寶攝影機品牌「CuboAi」、AI資安自動巡邏公司「CyCraft」、移工跨境金融平台「EUI」、海空運作業系統「GoFreight」、全球領先的信任科技公司「Gogolook」、台灣最大的線上課程平臺「Hahow」、亞洲最大慢性病健康管理平臺「Health2Sync智抗糖」、協助亞太區餐廳訂候位系統「inline」、為臺日指標企業推進凈零永續的「NextDrive」，以及打造世界第一台可攜式商用無人機雷達的「Tron Future」共13間企業。

以上「13間NEXTBIG企業」名單中，職場人們最想將哪間企業收進夢幻求職口袋清單呢？

Source：pexel、國發會

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