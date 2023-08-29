財經網美開噴「旅美教授」翁達瑞：出征MLB　搞得台灣人像鄉巴佬

▲新竹棒球場檢測示意圖。（圖／新竹市政府提供）

記者林彥臣／綜合報導

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭，號召連署抗議，要求道歉和澄清。對此「財經網」美胡采蘋也在臉書中發文質疑翁達瑞，率眾出征大聯盟，搞得台灣人跟鄉巴佬似的。

高虹安日前找來美國職棒大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView，協助勘驗新竹棒球場，引發翁達瑞不滿。翁達瑞號召連署抗議，直指MLB介入台灣政爭，有義務對台灣球迷解釋、道歉和澄清。

對此，胡采蘋27日在臉書發文表示，「阿共操作再多疑美論，也不如KOL率眾出征大聯盟有效，搞得台灣人跟鄉巴佬似的，高。」

時事評論員溫朗東也認為，翁達瑞將MLB與新竹市長高虹安扯在一起是很嚴重的失言，「這波成功讓藍白止跌回血，讓高虹安接下來的貪汙開庭影響力減弱，讓郭柯侯內亂的風波獲得舒緩。」

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳28日上午出席黨團記者會時受訪表示，尊重MLB，MLB是專業的，重點是，這麼一個國際的職棒大聯盟的部分，它不會涉及台灣內部選舉的事務。