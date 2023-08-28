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翁達瑞控MLB當高虹安幫凶　溫朗東曝嚴重失言：讓藍白止跌回血

記者黃翊婷／綜合報導

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭，號召連署抗議，要求道歉和澄清。時事評論員溫朗東認為，翁達瑞將MLB與新竹市長高虹安扯在一起是很嚴重的失言，「這波成功讓藍白止跌回血，讓高虹安接下來的貪汙開庭影響力減弱，讓郭柯侯內亂的風波獲得舒緩。」

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／新竹市府提供）

▲高虹安找來BrightView協助勘驗新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

高虹安找來美國職棒大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView，協助勘驗新竹棒球場，引發翁達瑞不滿。翁達瑞號召連署抗議，直指MLB介入台灣政爭，有義務對台灣球迷解釋、道歉和澄清。

時事評論員溫朗東27日在臉書發文表示，「翁達瑞這次把美國大聯盟硬跟高虹安扯在一起，是很嚴重的失言」，不僅沒有法律常識、得罪球迷，還會擴散到搖擺選民，甚至打擊民進黨總統參選人賴清德熱愛棒球的形象，原因很簡單，BV是一間草皮維護公司，有接大聯盟的案子，也可以維護高爾夫球場，高虹安找BV來看新竹棒球場，但是BV不代表大聯盟，整件事情也跟大聯盟毫無關係。

溫朗東直言，更明顯的錯誤是，翁達瑞說要連署寄給大聯盟，方式竟然是在臉書文章底下喊+1，「這種搞法連團購都稱不上，頂多只是『洗流量』」，畢竟沒有任何可以識別的個人資訊，也無法分辨假帳號，「怎麼連署？根本是在鬧國際笑話。」

溫朗東認為，翁達瑞這波行動成功讓藍白止跌回血，也讓高虹安接下來的貪汙開庭影響力減弱，甚至讓郭柯侯內亂的風波獲得舒緩，「翁達瑞就是綠營的陳之漢，如果你看他的貼文看得很爽，請記得：館粉也很爽，但柯文哲很慘。」

▼溫朗東臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／溫朗東）

翁達瑞連署抗議MLB，溫朗東分析錯誤。（圖／翻攝自Facebook／溫朗東）

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