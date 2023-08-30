正妹網紅只穿「清涼比基尼」外拍　釣魚男子「2小時沒看一眼」

▲正妹網紅上下只有小塊三角形布料遮掩重點部位，身後男子看也不看一眼。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名正妹網紅「悲傷兔不許咬」近日分享一張外拍照，表示自己在一處河邊外拍，當時只穿清涼比基尼，身旁附近剛好有一名釣魚翁。原本以為這名釣魚翁有極大反應，沒想到這位釣魚翁當場體現何謂「色即是空」。

「悲傷兔不許咬」說，自己近日到一處河邊拍外景，可見她只身穿超級清涼比基尼，然後拿著一把扇子擺拍，而她身後附近有一名男子正在釣魚。不過「悲傷兔不許咬」稱，在拍攝的2小時過程中，這名釣魚翁完全沒看過她一眼，讓她不禁直呼：「原來釣魚能使人專心。」

▲「悲傷兔不許咬」直呼「原來釣魚能使人專心。」還配上大哭的表情符號。（翻自微博）

而這位釣魚翁的「色即是空」，立刻引發網友們熱議，大家紛紛直呼：「因為多看一眼就會爆炸」、「不忍直視」、「可能是飛機場，沒啥好看的」、「因為現場沒濾鏡，能看見原形」、「可見2小時裡都沒釣到魚。」

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