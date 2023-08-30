　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹網紅只穿「清涼比基尼」外拍　釣魚男子「2小時沒看一眼」

正妹網紅只穿清涼比基尼外拍，釣魚翁在旁展現「色即是空」。（翻自微博）

▲正妹網紅上下只有小塊三角形布料遮掩重點部位，身後男子看也不看一眼。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名正妹網紅「悲傷兔不許咬」近日分享一張外拍照，表示自己在一處河邊外拍，當時只穿清涼比基尼，身旁附近剛好有一名釣魚翁。原本以為這名釣魚翁有極大反應，沒想到這位釣魚翁當場體現何謂「色即是空」。

「悲傷兔不許咬」說，自己近日到一處河邊拍外景，可見她只身穿超級清涼比基尼，然後拿著一把扇子擺拍，而她身後附近有一名男子正在釣魚。不過「悲傷兔不許咬」稱，在拍攝的2小時過程中，這名釣魚翁完全沒看過她一眼，讓她不禁直呼：「原來釣魚能使人專心。」

「悲傷兔不許咬」不禁直呼：「原來釣魚能使人專心。」（翻自微博）

▲「悲傷兔不許咬」直呼「原來釣魚能使人專心。」還配上大哭的表情符號。（翻自微博）

而這位釣魚翁的「色即是空」，立刻引發網友們熱議，大家紛紛直呼：「因為多看一眼就會爆炸」、「不忍直視」、「可能是飛機場，沒啥好看的」、「因為現場沒濾鏡，能看見原形」、「可見2小時裡都沒釣到魚。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399




更多鏡週刊報導
【有片】正妹跑錯男廁不單純！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友看片更綠了
【驚悚片慎入】馬戲團機車特技出事　表演者被困在籠裡被大火狠燒
【有片】中國小粉紅反日更粗暴了！狂打騷擾電話、鬧爆店家　網嘆：禍害全球華人

ET快訊
快訊／6刀殺死鄰居！　男滿身血大街奔跑
快訊／捷運站外樹木倒塌！　30多歲女遭砸中
女穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過慘死
《鬼家人》確定代表台灣　角逐奧斯卡「最佳國際影片」
快訊／當街砍死22歲女友　兇手抓到了
小薰襯衫扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎
爸爸騎車遭路樹砸死！　女兒到場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸房產供應商被開發商拖累　積欠貸款至少12兆

正妹網紅只穿「清涼比基尼」外拍　釣魚男子「2小時沒看一眼」

廣州實施認房不認貸　首個一線城市推動

強調中美對抗「世界不可承受」　謝鋒：脫鉤是最大風險

網劇女主角臉髒髒抬頭現「驚人高顏值」　一查竟是百萬網紅自製出演

作業沒寫完挨罵！少年拉同學離家　「六天跨四省」走超過685公里

見英國外相柯維立　韓正：希望相互尊重和務實合作

城管沒收商鋪「冥紙、冥幣」惹議　遼陽白塔區市監局：倡導文明祭祀

38歲資訊局長趙式隆雙城「首秀」 引古文暢談「數位治理」獲好評

特技表演一半突燃燒！演員困鐵籠逃不了…活生生被「燒成火球」

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

陸房產供應商被開發商拖累　積欠貸款至少12兆

正妹網紅只穿「清涼比基尼」外拍　釣魚男子「2小時沒看一眼」

廣州實施認房不認貸　首個一線城市推動

強調中美對抗「世界不可承受」　謝鋒：脫鉤是最大風險

網劇女主角臉髒髒抬頭現「驚人高顏值」　一查竟是百萬網紅自製出演

作業沒寫完挨罵！少年拉同學離家　「六天跨四省」走超過685公里

見英國外相柯維立　韓正：希望相互尊重和務實合作

城管沒收商鋪「冥紙、冥幣」惹議　遼陽白塔區市監局：倡導文明祭祀

38歲資訊局長趙式隆雙城「首秀」 引古文暢談「數位治理」獲好評

特技表演一半突燃燒！演員困鐵籠逃不了…活生生被「燒成火球」

獅虎阿彪13歲生日「欄舍全新整修」　親自剪綵超滿意

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

鬼祟模樣曝光！台灣黑熊誤闖嘉明湖步道機房　8月已發生3次

畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

全台最大萬聖慶典9／9回歸！雙人早鳥票5.3折　住2天1夜加人不加價

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

富邦悍將4洋投確定！恩力搶下最後一席　伍茲可能留二軍

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

YT4000萬觀看！　「國民女友」朵芸親解名字密碼

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

大陸熱門新聞

午休「趴睡」繳900元！家長投訴　校方：一種管理費

國台辦：8／30起免核酸、抗原檢測

佛山布行老闆長期出軌　小三竟是姪女

畫面曝！陸女掀裙秒塞大南瓜　竟成功偷走

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

搬1馬桶剩下100個全摔爛　工人崩潰

女遇網戀「每賭必贏」　半個月被騙3700萬

蔣萬安逛上海夜市大啖兩岸家鄉味

特技表演一半突燃燒！演員困鐵籠被燒成火球

上海驚爆毒氣洩露封路一個月　闢謠平台回應

蔣萬安：對上海，我很有fu！

蔣萬安赴上海首日：印象深刻

賣淫「1次153元」8年不漲！超正本尊曝

網紅穿清涼比基尼外拍　釣魚男「2小時沒看一眼」

更多熱門

相關新聞

露營踩到龜殼花遭咬！專家教4點避蛇：你我是過客

露營踩到龜殼花遭咬！專家教4點避蛇：你我是過客

一名42歲的謝姓男子本（8）月27日晚間在新竹縣尖石鄉露營時，因踩到毒蛇龜殼花遭咬傷，緊急送醫後救回一命，該隻龜殼花則是被其他露營客聯手打死。對此，臺灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑分享，露營時注意4點就能降低被蛇咬的可能性，並指出盡量不要把蛇打死，很多時候蛇是因為被打才會反擊咬人。

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

許智超出軌花名冊再+1　外商女主管也淪陷

許智超出軌花名冊再+1　外商女主管也淪陷

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

關鍵字：

悲傷兔不許咬鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面