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「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

聽到郭台銘投入總統大選，國民黨總統參選人侯友宜（圖）第一時間展現低調態度，表示對郭的部分言論不予置評。

▲聽到郭台銘投入總統大選，國民黨總統參選人侯友宜（圖）第一時間展現低調態度，表示對郭的部分言論不予置評。

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘28日正式宣布獨立參選，將串接各地挺郭派，力拚衝高參選聲勢。國民黨則透過前祕書長李乾龍，嘗試拉住多位挺郭派議長，同時向黨籍民代畫出禁止公開表態的紅線，以輔選資源及黨紀並重，藉以阻斷郭的連署之路。

國民黨主席朱立倫近日被問到會不會禁止黨員為郭台銘連署時，明白重申大家要團結一致，支持黨所提名的參選人，會嚴正地執行黨紀，顯然藍營已設法封阻郭透過連署分化藍軍。

無獨有偶，本刊掌握，如今更有黨內高層，直接向被點名是挺郭派的中南部民代下達禁令，要求不得協助連署事宜，「否則大家走著瞧。」

▼為鞏固侯友宜藍軍正統地位，國民黨高層私下嗆明會對協助的黨員祭出黨紀，欲阻斷郭連署路徑。

為鞏固侯友宜藍軍正統地位，國民黨高層私下嗆明會對協助的黨員祭出黨紀，欲阻斷郭連署路徑。

另方面，前祕書長李乾龍也向其好友、前台東縣長吳俊立曉以大義，用日後願意投注輔選資源為誘因，希盼吳透過其兄弟會與地方人脈網絡，來聯繫花東、高屏地區的挺郭派，「大家知所進退，不要幫助郭連署或轉向挺柯。」國民黨已全力鞏固侯友宜藍軍正統地位，挺郭派彰化縣議長謝典林也在郭董宣布連署計畫後喊話希望促成郭柯合，「整合在一起還不一定會贏」。

此外，雙北地區也有多個區黨部主任，在內部群組直接嗆明發公告，指有黨籍里長協助郭連署，「如屬實，必提報紀律委員會黨紀處分，絕不寬貸，請各位切勿自誤。」郭陣營少了台中黑派助拳，又遭遇藍營「堅壁清野」，連署能否衝破百萬份，進而打響起身炮，成功迎來藍白陣營坐下來協調，將是一大考驗。

▼郭營將啟動連署作業，前國民黨祕書長李乾龍向花東、高屏的挺郭派釋善意，盼他們別協助連署。

郭營將啟動連署作業，前國民黨祕書長李乾龍向花東、高屏的挺郭派釋善意，盼他們別協助連署。

郭陣營面臨的挑戰不只一樁，有中南部派系人士向本刊透露，郭台銘曾多次拜訪的台中黑派要角顏清標，因要全力顧穩掛國民黨籍參選立委的兒子顏寬恒收復海線席次，加上現與黑派為合作關係的台中紅派，其代表人物、台中市議長張清照已表明要力挺國民黨提名的總統參選人侯友宜，「基於這些種種因素，黑派將按兵不動，不會幫郭的連署出力。」

少了台中黑派助拳，又遭遇藍營「堅壁清野」，加上黨高層已對幾個被點名可能公開為郭站台的議長級大老進行遊說，「固樁除了確保他們不倒向郭，另一方面也是避免他們改挺柯（文哲）。」面對此一情勢，郭陣營連署能否衝破百萬份，進而打響起身炮，成功迎來藍白陣營坐下協調，將是一大考驗。


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