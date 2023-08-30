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社會 社會焦點 保障人權

開學囉！蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車　

▲▼蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛，分局長林詮峰（右3）提醒家長勿併排停車。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

今天是開學日，蘆洲分局幅員遼闊，包含蘆洲、五股、八里等區共有14所國民小學，警分局特別啟動「護童勤務」。分局長林詮峰表示，開學首日多未完全回復正常作息，極易因警覺性降低而發生意外，呼籲家長不要為了載送孩童，而有違規停車及併排停車現象，導致其他用路人不便。

蘆洲分局轄區幅員遼闊，包含蘆洲、五股、八里等區共有14所國民小學，上放學時段，學童人數眾多，且校門口多緊鄰街道馬路，車輛往來頻繁。蘆洲分局結合導護志工及學校老師共同引導學童過馬路，維護校園周邊環境安全，讓家長放心、學子安心。

分局長林詮峰也於開學第一日前往轄區各國小查看學校周邊交通及學童上學情形,並要求所屬落實護童勤務，結合學校導護老師及志工共同執行，以保護學童通勤安全。

▲▼蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲分局也特別在五股區五股國小，靠「台灣黑熊」吸引大家目光，發放婦幼安全文宣，警方適時對學童作婦幼安全宣導，提醒學童「小心陌生人」，也建立學童身體自主權之觀念，教導學童「保護自己，尊重他人」，除了不讓自己的身體及隱私部位受到侵犯，也不隨意碰觸他人的身體，假如在面對他人不舒服的舉動甚至隱私部位遭侵犯時，也能夠勇敢說「不」並盡快告訴父母及師長。

林詮峰表示，學童開學首日多未完全回復正常作息，極易因警覺性降低而發生意外，提醒家長叮嚀學童上下學應結伴同行，也呼籲家長不要為了載送孩童，而有違規停車及併排停車現象，導致其他用路人不便；身教重於言教，家長守法，不僅能降低交通事故發生，對小朋友也是最好的教育。

▲▼蘆洲警出動「大黑熊」護童超吸睛　提醒家長勿併排停車。（圖／記者戴上容翻攝）

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