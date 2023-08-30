三重警清晨出動護童！發送開學小禮宣導　學童直呼開心

▲三重警分局張國哲在開學日護送兒童上學 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

今天是開學日，校門口又恢復以往家長接送孩子上學的忙碌景象。新北市三重區約1萬8千名學童上學，三重警分局結合導護老師、導護媽媽、學校志工、義交、義警及保全系統建立校園安全防護網，提供學童上學的「安心走廊」。分局長張國哲今天也現場發送警察造型小物等精美禮品，收到禮物的學童都直呼好開心！



三重警分局表示，三重地區今約有1萬8千名學童上學，為因應開學，警方規劃各轄區派出所正、副主管督同交通崗疏導人員於上午交通尖峰時段7時至8時在轄內國民小學校門口和周邊主要幹道實施機動交通疏導。

三重警分局長張國哲更是於開學當日親自率隊於校門口，向學童宣導「車輛慢看停、行人停看聽」等交安觀念，並以「家庭暴力、性騷擾、性侵害、跟蹤騷擾等婦幼安全、兒童保護及犯罪預防」為主軸，現場發送三重分局專屬宣導文具、警察造型小物等精美禮品，小朋友收到禮物直呼好開心，覺得上學的路上有警察守護很安心。

三重警分局長張國哲呼籲，用路人於學童上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，家長如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間，並應避免併排停車，以保持交通順暢。孩子是國家未來的主人翁，學童的安全需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量合作，才能有個安全無虞、快樂學習的優良環境。