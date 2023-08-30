台南保障開學安全又順暢　黃偉哲：強化學子用路安全

▲台南市政府道安團隊透過跨局處合作，針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線及管制措施等通盤檢討，並優先完成20處行人專用時相的設施，開學日在警察局協助疏導下，市區路況尚稱順暢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府道安團隊透過跨局處合作，在暑假期間即針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線及管制措施等通盤檢討，並優先完成20處行人專用時相的設施，30日開學日在警察局加派警力協助疏導下，市區路況尚稱順暢。

交通局長王銘德指出，為提升行人友善交通環境與通學安全，台南市從6月起陸續規劃在舊城區重要路口增設實施行人專用時相、行人綠燈早開等號誌調整，其中不乏中西區忠義國小、永福國小等校園周邊，並在開學前優先完成路口人本交通相關設施，保障學童的交通安全。

新學期開學前市府團隊也盤點各校周邊道路設施，進行實地現勘與研提各項改善措施，2023年已有94校提出需求，內容包括新增或調整號誌、標誌與標線，上、放學協助指揮交通及違停取締等，並專案列管辦理進度，以期維護學童就學用路安全。

局長王銘德表示，依據往年統計數據顯示，開學首週上午7時到8時，平均汽車流量會較暑假期間增加約10％、機車流量則增加約16％。為加強應變措施，交通局針對市區校園周邊易壅塞路段，於開學前調整健康、府前、金華、南門、西門及公園路號誌時制，並由智慧交通中心加強監控路段旅行時間變化，透過CCTV攝影機掌握即時路況情形，必要時調整綠燈秒數及通報警察局協助，校園周邊重要路口亦由警察局加派警力與義交，以及各校導護志工協助疏導交通，維持行車秩序與學童安全。

市長黃偉哲日主持8月份道安會報，聽取交通安全教育推動規劃與階段成果與道安團隊各小組工作報告，對於交安教育從學校作起擴展至整個社會的推動理念表示肯定，黃市長特別指示各單位，新學期開學初期期間務必針對學生通勤動線做再次檢視，落實「護童專案」維持上下學期間交通秩序與用路安全。此外，也應把握新學期開學初期，各校會有許多大型集會、班親會等的機會播放道安影片，以多管齊下方式強化交通安全宣導。

局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，近年市府團隊相當重視「以人為本」的用路環境，爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，搭配教育宣導與重點執法，採多管齊下方式提升行人用路安全，近期中央將訂定「道安基本法」，民間也提出「還路於民」五大訴求，南市道安團隊責無旁貸，將全力配合中央各項道安政策，建構「人本交通」用路還境。

交通局表示，經統計2023年1至6月本市30日交通事故死亡人數148人，相較去年同期減少7人，但在受傷事故方面有所上升，代表事故嚴重度已受到控制，下一步將積極預防受傷事故。

工程方面，除校園通學步道工程與易肇事路段口持續進行外，「百大路口安全行動」也完成41處路口的通行環境改善，其中8月底完成的20處路口都是在校園周邊且為學童上、放學必經路線，配合上、放學時段設定號誌啟動行人專用時相讓學生可以更安全的穿越路口，預計年底前將完成至少100處路口，目標路口以人潮較多及學校周邊為主。

教育宣導面將結合9月份「全國交通安全月」，結合民政、社政、宮廟、衛生、學校等系統，辦理多元交通安全宣導活動，傳遞交通安全觀念和道安意識，提升讓人本交通觀念持續扎根。