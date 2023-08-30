再質疑游盈隆民調不公　黃子哲嗆：再做一次結果若一樣我辭發言人

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨侯友宜競選辦公室昨質疑「台灣民意基金會」所公佈的一份民調，但該基金會董事長游盈隆回應，民調100%專業、客觀。侯競辦發言人黃子哲今（30）日在廣播節目上再度向游盈隆喊話，若重做一次沒放引導式題目結果還是一樣，「我辭發言人一職」。

台灣民意基金會上週公佈總統大選民調，侯友宜支持度下滑至13％，侯友宜競選辦公室昨日上午召開記者會質疑該民調題目有「引導式」之嫌、不具公信力；該基金會董事長游盈隆回應，侯辦的指控完全沒根據、很荒唐。黃子哲昨天也反擊，「笨蛋，真正問題在於過程與方法，不在結果與數字。」侯友宜對民調起伏，本就處之泰然，但此次游盈隆所執行的民調，連學界及民調專家都質疑問卷題目存在引導式的偏誤，游盈隆避重就輕，未能正面回答，令人感到非常遺憾。

黃子哲上午在媒體人黃揚明主持的HitFM「嗆新聞」，針對此事直言，賴清德有43.4%，但侯友宜僅13.6%，這樣的支持度低到不符合常識，他認為是受到「引導式」的題目產生「預示效果」。

黃子哲指出，問卷中的3個題目，正好都是7月份發生的重要大事，但問卷並未列出外役監漏洞爭議、餵藥案水落石出等題目，就連出訪也只提賴清德訪美，卻未提到侯友宜訪日。

黃子哲直言，「我和游老師公開打賭，同樣問卷再做一次，若沒放（上述引導式題目），結果還是一樣，我辭發言人！」反之，若是結果不一樣，就請游盈隆道歉。

