沉重的愛？郭台銘IG只追蹤他1人　柯文哲嚇到「睜大雙眼」苦笑

▲民眾黨主席柯文哲30日下午參加競辦舉行的中元普渡祭典，並接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今年5月在金門，向民眾黨總統參選人柯文哲喊「海誓山盟」，隔一天卻說自己「忘記了」引發熱議；郭台銘近期向柯文哲拋出「喝咖啡」邀約，結果29日被柯文哲以3句話快閃迴避。只見現在又有網友發現，郭台銘的IG只追蹤柯文哲一個人，而柯文哲30日得知此事後，先是驚訝到睜大雙眼，接著不斷苦笑。

柯文哲30日下午2時在位於台玻大樓的競選辦公室一樓，與辦公室同仁一起進行中元普渡拜拜，並且會後接受媒體訪問。被問到29日晚上7點到活動現場時，看到郭台銘已經站在台上，是否覺得傻眼？柯文哲稱，人活在世界上自然就好，且隨遇而安。

柯文哲提及，「既然郭台銘早到1小時⋯正確講法是早到一小時又5分鐘，如果他要講話，就讓他講嘛！難道我要去跟他講舞台嗎？不需要嘛！」

隨後，媒體詢問，郭台銘的IG現在只追蹤柯文哲一個人，會不會覺得這份「愛」有點沈重？柯文哲聽聞此問題時，只見先露出尷尬的微笑，接著睜大雙眼反問「只追蹤我一個人？」現場媒體則說「對，他只追蹤你，一生追蹤你一人。」讓柯文哲面露苦笑，直言「哇⋯這個⋯唉！下一題。」

▼郭台銘IG只追蹤柯文哲一個人。（圖／翻攝自郭台銘IG）