普渡拜拜諷郭台銘「沒有大局」　朱立倫：這種人對不起主流民意

▲朱立倫帶領黨員拜拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨包括副主席夏立言、秘書長黃健庭以及台北市長蔣萬安目前都在中國大陸訪問，國民黨今（30）日除了中元普度大拜拜，主席朱立倫下午主持中常會時也指出，國民黨在中國大陸都是為了台商、台生、台青、台胞、中小企業以及台灣農漁民發聲，希望能讓產品銷往中國，更希望兩岸之間不論ECFA或貿易都能順利推展；朱更意有所指稱，只想到自己，只有自我，沒有大局，那就是對不起主流民意與大眾，似乎在暗諷日前宣布參選的鴻海創辦人郭台銘。

朱立倫痛批民進黨，不論綠營台北市議員、黨中央，不但無法開展兩岸交流工作，還以嘲諷、反對的方式，阻撓兩岸交流，民進黨總統參選人賴清德不知道是說風涼話還是笑話，面對兩岸問題一愁莫展，只有邀請對岸領導人吃飯，都讓民眾感受到民進黨只是光說不練，阻礙兩岸關係發展。

朱立倫表示，目前夏立言正在山西訪問，參加台商活動，接下還要去山東，黃健庭則是正在廣州參加台商活動，蔣萬安則在上海參加雙城論壇，強調和平雙贏，尤其充分展現國民黨的立場，希望兩岸關係變好，接下來國民黨還有很多兩岸交流活動，一定會根據憲法以及過去經驗推動兩岸交流。

另外，朱立倫也提到，無論是im.B詐騙案，或許多綠能公司獲得台電公司補助，背後都有民進黨高層與綠營民代的身影，這種情況民眾還能看得下去嗎？如果弊案不斷發生，國民黨認真打弊，還不能讓這些貪贓枉法、不公不義、貪腐亂政的民進黨下台，那是國民黨的最大責任。

朱立倫最後強調，下架民進黨是所有在野朋友的責任，為了公平正義，民眾希望看到政黨輪替的主流民意，如果大家還不能團結在一起，只想到自己，只有自我，沒有大局，那就是對不起主流民意與大眾，國民黨會團結所有的民眾，如果還有人只為自我的私利，將為黨紀所不容。