「與黨意相左都違紀」！國民黨考紀會開戰郭台銘　再無模糊空間

▲郭台銘日前宣布正式參選2024。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，並即刻展開連署，引發藍營強烈反彈與危機感。考紀會主委黃怡騰今（30）日正式下達軍令狀，嚴肅指出自此以後沒有模糊空間，要貫徹黨紀處分，郭的競選會構成對國民黨候選人競爭的狀態，只要與黨意相左都是違紀。

黃怡騰今出席國民黨例行中常會並參加中元普度，會後受訪時針對考紀重申，在7月23日全代會之後，已經決議提名侯友宜作為總統參選人，依照黨章規定，所有黨員都要遵守。黃怡騰進一步指出，考紀會在8月18日重申該規定，希望黨內同志能遵守黨的決議，也要嚴格防範下列行為：為非本黨籍的候選人助選、助勢、站台、連署等行為，通函各地黨部單位，希望對轄區內黨員、參選同志轉達國民黨的期待跟要求。

黃怡騰強調，如果有上述行為，請蒐證並啟動黨紀懲處規定，已經正式進入大選，只有嚴明紀律，才能爭取勝選，特別在今天發函，重申中央黨部的決心。黃說，郭台銘決定在8/28宣布參選，展開他的競選活動將構成國民黨候選人競爭，「此後沒有模糊空間，貫徹黨紀處分」，至於加入團隊是否也將處分，他則撂話「與黨意相左行為都是違紀」，助選、助勢、站台、參與連署都算。