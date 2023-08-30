《商周》評侯友宜科技產業牛肉「...」　曾銘宗：我等一下就退訂

▲謝衣鳯（圖中）、曾銘宗（圖右）出席國民黨團30日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

雜誌《商業周刊》昨下午透過臉書粉專，以「當你試著讀總統候選人說過的話」為題，依序評論總統參選人賴清德、柯文哲、郭台銘與侯友宜對科技產業所提的牛肉，但唯獨侯方面以「...」呈現，並調侃「我們努力了」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（30日）批評，《商業周刊》葬送自己的信任度，他等一下就退訂。

國民黨立法院黨團30日上午舉行「113年度總預算大撒幣 債留子孫 債留下一任政府！」記者會，會中記者詢問上述《商業周刊》行為是否有點不尊重侯友宜？曾銘宗說，《商業周刊》是一家非常好且專業的周刊，他是長期訂戶，但竟然涉入朝野政黨攻防，葬送自己的信任度，「我等一下就退掉」。

另由於柯文哲夫人陳佩琪昨下午在臉書提及，有次與柯聊到退休計畫時，柯若有所思說：「總統府裡好像有醫務室耶， 我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊。」因此，有媒體詢問國民黨團，是否現在說這個有點早？

曾銘宗表示，馬英九當選總統後，其夫人周美青請辭兆豐銀行法務處長一職；國民黨做這樣好的處理，「這例子可以給他們做參考」，國民黨團尊重陳佩琪的發言，但這是馬英九時代的案例。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯則說，她認為陳佩琪的發言是為了幫柯文哲競選新聞的熱度，不予參考，畢竟公家機關任用不能在三等親內，所以是不存在的話題。