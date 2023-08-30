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大陸 大陸焦點 特派現場

費用全包+限女性　小紅書「旅遊搭子」被指涉黃色交易

▲▼大陸旅遊搭子暗藏危險。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

▲小紅書上的旅遊搭子暗藏危險。（圖／翻攝自小紅書）

記者林郁婷／綜合報導

大陸「旅遊搭子」最近在小紅書盛行，也就是和陌生人透過網路相約出去玩，原本是尋找旅伴的方法，卻被不肖人士盯上。一名網友就發現，這類文章通常會註明「費用全包」、「僅限女生」、「各取所需」等曖昧字眼，似乎已經成為一種性暗示，因此呼籲廣大女性要小心。

據《鳳凰網財經》報導，來自遼寧網友沁怡（化名）計劃10月出去旅遊，打開小紅書想找旅遊搭子，卻發現許多貼文中都有共同字眼，像是「旅遊搭子費用全包」，有的更是表明「僅限女生，各取所需」，而底下還有不少人留言報名。

沁怡進一步指出，「旅遊搭子」在小紅書上已經變了味道，「並不是說所有小紅書的旅遊搭子都涉黃」，只不過真正找旅伴的文章因為流量不如那些「費用全包」貼文，因此經常被壓在下面看不到。

▲▼大陸旅遊搭子暗藏危險。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

▲網友與旅遊搭子的對話。（圖／翻攝自小紅書）

另一名女網友「Aca」也分享自己的經歷，她找到旅遊搭子後，卻被對方問「你是找綠色搭子嗎」，當時自己嚇了一跳，接著反問「會有非綠色交易嗎」，對方表示「寫著費用全包、限女和星級住宿吃飯的，基本都是非綠色交易，如果是綠色的就會說清楚」。

她也提醒想找旅遊搭子的人，「看到這些詞不要猶豫，快跑」，因為相當於一種暗號，你如果答應了，對方可能會默認你也有做交易的意思，通常不會再花時間確認一遍。

▲▼大陸旅遊搭子暗藏危險。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

▲小紅書曾推送未成年人不雅影片。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

據了解，這不是小紅書第一次被指涉黃，就連大陸央視也曾點名批評。2021年9月四川成都一名小學生家長蔣姓男子發現，小紅書上有很多洩露未成年人身體隱私的影片，底下留言也都帶有強烈性暗示。隔年小紅書所屬公司就因違反未成年人保護法，被上海市黃浦區文旅局罰款30萬元（人民幣，約新台幣131萬元）。

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小紅書旅遊搭子性暗示黃色交易

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